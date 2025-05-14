「東之光•西之影」攝影展 聚焦文化之美

攝影師劉東博。（受訪者提供）

曾就讀於聖塔克魯茲加州大學 遊戲設計專業的劉東博，將於6月初在南灣舉辦其首次個人攝影展「東之光•西之影」。這位年輕創作者以獨特的美學視角，結合中式傳統文化與西方數位藝術手法，嘗試用相機搭建一座東西方之間的視覺橋梁。

劉東博的攝影作品。（受訪者提供）

劉東博的專業是遊戲設計，「我不是科班出身的攝影師，」劉東博坦言，「但遊戲設計中我們也會接觸構圖、鏡頭調度、光影運用等，這些內容和攝影其實有很多共通之處。」他在遊戲設計領域的學習中積累了紮實的美術基礎。與此同時，從小受到父親的影響，他對攝影也保持濃厚興趣。「父親希望我用攝影去記錄生活的美。」

轉折出現在他結識了旅居美國、擅長人像與文化攝影的劉方老師──一位以拍攝「二十四節氣」系列而廣為人知的攝影人。「他的作品深深打動了我，我意識到攝影也可以成為一種文化輸出的手段。」劉東博說，身為15歲就來美求學的中國青年，他對中美文化的差異和傳播落差有著深切體會。「很多美國人熟悉日本 文化，比如茶道、武士道，但他們卻幾乎不了解這些背後的中華根源。」

正因如此，「東之光•西之影」應運而生。這組約30幅作品的展覽將以水墨、剪紙等中國文化元素為內核，融合西方藝術構圖與現代數位後製技巧。「攝影對我來說，不只是個人愛好，它也是一種能高度自由表達文化的載體。」然而，籌備展覽並非一帆風順，他和劉方老師對作品風格與表現方式常有分歧。當他過於天馬行空時，老師總會適時點撥，把他拉回來。這段師徒間的磨合，最終轉化為一種默契。他逐漸能在老師的審美框架下加入屬於自己的表達方式。

此次展覽仍在等待部分照片自中國運抵南灣，地點為University of East and West Medicine。若運輸順利，展覽初訂於5月31日或6月7日開展。

「這些照片的創作歷時半年多，每一幅作品都希望能喚起人們對中國傳統美學的再認識，也表達我對中西文化融合的理解。」劉東博表示，他會持續以藝術者的身分，探索文化在視覺語言中的當代表達。

展覽的最終時間將於照片運抵後正式確定。「我想把這兩種文化在我身上的交會點，透過鏡頭表達出來。」劉東博說。他希望自己的作品不僅美觀，更能喚起觀者對文化認同、審美與跨界對話的思考。