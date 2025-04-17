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關稅與政策逆風 麥曉彤與Jilly Bing娃娃的新挑戰

記者徐蓓蓓╱舊金山報導
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關稅與政策逆風，使麥曉彤與Jilly Bing娃娃面臨供應鏈新挑戰。（受訪者提供）
關稅與政策逆風，使麥曉彤與Jilly Bing娃娃面臨供應鏈新挑戰。（受訪者提供）

在舊金山創業熱土上，企業家麥曉彤（Eleanor Mak）為解決兒童玩具市場中亞裔代表性缺失的問題，創立了Jilly Bing娃娃品牌。這款以她女兒Jillian命名的14吋娃娃，擁有逼真的亞裔美國人面容，配件則展現濃厚亞洲文化，如印有蛋撻圖案的廚師帽與圍裙。自2023年夏季推出後旋即熱銷，並成功打入梅西百貨與亞馬遜等大型通路。

盡管挑戰重重，麥曉彤並未放棄初心。她正規畫推出更多角色與搭配繪本，以拓展品牌內容...
盡管挑戰重重，麥曉彤並未放棄初心。她正規畫推出更多角色與搭配繪本，以拓展品牌內容。（受訪者提供）

麥曉彤表示，她希望設計一款能讓亞裔兒童產生共鳴、並引以為傲的娃娃，藉由親切故事與文化符號，培養下一代對自身身分的自信。然而，近期的關稅調整與政策轉向，為這樣的新創品牌帶來了前所未有的壓力。

她透露，今年初尚未正式宣布加徵關稅前，廣東東莞的合作生產商便已倒閉。幸運的是，她及時拿到最後一批貨，避開了新一輪關稅衝擊。

麥曉彤回憶，創業初期曾希望將生產設於美國本土，但無奈遍尋不著玩具代工廠。最終，她在西班牙、中國與越南三地找到選項，卻因西班牙製造成本動輒高達每隻100至150美元而作罷。相較之下，中國廣東的生產技術成熟、價格合理，成為最可行的選擇。

工廠關閉後，她轉向中國偏遠地區另覓供應商，雖然報價更具吸引力，但在新關稅下仍難以負擔，「這樣的環境下根本無法下單，對我們這類小企業來說非常艱難。」

除供應鏈外，社會氛圍的變化也帶來挑戰。隨著多元、平等與包容（DEI）政策的倒退，外界質疑強調族裔文化產品的市場前景。

然而，麥曉彤堅信Jilly Bing的核心價值與受眾依然穩固。「喜歡娃娃的小女孩不會在乎政治環境，她們只會因為認同和喜歡而選擇。」她補充，梅西百貨與亞馬遜始終大力支持，亞馬遜甚至為品牌設立「女性歷史月」專頁，肯定其文化意義。

儘管挑戰重重，麥曉彤並未放棄初心。她正規畫推出更多角色與搭配繪本，以拓展品牌內容。然而她也坦言，每項新產品都需重新尋找代工廠，在目前不穩定的供應鏈與貿易環境中，對小規模創業者而言無異於另一場硬仗。

關稅 梅西百貨 亞裔

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