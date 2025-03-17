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「樂居」畫展延長展期 侯寧：以光之愛 照亮觀眾內心

記者劉先進／舊金山報導
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知名華人油畫家、舊金山藝術大學首個華人油畫教授侯寧說，油畫是光的藝術，光的本質是愛，希望這種愛能照亮觀眾的內心。（記者劉先進／攝影）
知名華人油畫家、舊金山藝術大學首個華人油畫教授侯寧說，油畫是光的藝術，光的本質是愛，希望這種愛能照亮觀眾的內心。（記者劉先進／攝影）

知名華人油畫家、舊金山藝術大學首位華人油畫教授侯寧說，從未想到，36年前一個偶然機會，居然改變藝術和人生。太太Patricia Conway載著他，發現沙加緬度南邊名為Locke的小鎮。Locke原是淳樸善良的農場主出讓一塊土地，收留1915年一場大火中喪失家園的華人。為了感激，華人命名此地為「樂居」。侯寧從1992年就隱居在這片世外桃源，潛心創作。他堅信「油畫是光的藝術，光的本質是愛，希望這種愛能照亮觀眾的內心。」

他此次在遼寧省博物館1號展廳舉行的展覽名為「樂居」，有96幅作品，並有大型畫冊出版，是該館首次舉辦來自海外的油畫藝術家的個展，也是侯寧首次在知名博物館的個展。展覽去11月16日開幕，今年2月23日遼博與硅谷亞洲藝術中心聯合舉辦相關討論會。遼博展覽原定3月15日結束，但觀眾反響強烈，館方應大家要求，延長到23日閉幕。

侯寧1957年生於上海一個藝術氛圍濃郁的醫生家庭，師從周宗琦、陳鈞德等名師，並得鄰居、中國名家劉海粟指授。他1980年從上海美專畢業，三年後來美，進入舊金山藝術學院(現名藝術大學)學抽象畫，1989年成為該校首個華人油畫教授。他1996年辭職，專職職業畫家，被硅谷亞洲藝術中心館長舒建華評為「氣概精能雄闊，情韻深沉動人，擁有史詩般的敘述能力」。

知名華人油畫家侯寧說，油畫是光的藝術，光的本質是愛，希望這種愛能照亮觀眾的內心。...
知名華人油畫家侯寧說，油畫是光的藝術，光的本質是愛，希望這種愛能照亮觀眾的內心。圖為其作品「春天的梨園」。（記者劉先進／攝影）

侯寧醉心創作 生活清貧 用眼睛記錄美景

侯寧少年時居住在上海復興中路的法式建築， 生活條件優渥，如今卻居住在樂居鎮的普通民居。鎮外是一座巨大的電信塔，鎮上有時沒手機信號。但侯寧形容，這是恩賜，「隱居在世外桃源，沒有那麼多人情往來，和世界保持距離，全神貫注創作。人不是為榮華富貴而活，是為藝術。」

侯寧生活清貧，常吃泡麵，「一年365天都在想油畫，哪有時間燒飯？保持基本營養就行。」他總帶著狗四處散步，用眼睛記錄美景。一路走一路在腦子中創作，甚至迷路，聰明的狗狗帶他回家。藝術創作中，靈感突然迸發，不超30秒，侯寧會用「記憶畫」方式抄錄，「靈感雖然好，也要等一到三年，才畫出來。」每個季度，主題不盡相同，如果寫生中看到某種景色，並非當時題材，他會用相機記錄，啟發回憶，事後進行創作。

侯寧說，他的油畫吸取浮雕特點，發明新技法，區別於浮雕單一顏色的特點，一筆有七種顏色，展現色彩、溫度感和光的能量，而西洋油畫從15世紀文藝復興基本是平面的，「我的油畫呈現立體感。希望綜合人性和情感，表現內心思想。」

侯寧在遼寧省博物館1號展廳舉行的展覽名為「樂居」，大受歡迎，甚至延長展覽時間。（...
侯寧在遼寧省博物館1號展廳舉行的展覽名為「樂居」，大受歡迎，甚至延長展覽時間。（受訪者供圖）

這種立體油畫，得到名家的慧眼識珠。前州參議員馬查多（Michael Machado）20多年前曾在辦公室掛著侯寧的畫作。加州著名的政治公關專家、馬斯克的律師瑞德（Aaron Read），無意中看到。覺得很奇怪，「近看模糊，貌似亂七八糟，又隱含立體觀感。他去博物館看得懂畫作，為什麼弄不明白此種筆觸？」帶著疑惑，瑞德買了一些侯寧畫作。在陪同49人球員到義大利餐廳吃飯時，親自到侯寧畫室拜訪，兩人結下友誼。近年來，他陸續購買70多幅畫，掛在擁有的律師樓的11層。

侯寧最喜歡的作品是「藍色的太陽」。人眼不能直視太陽太長時間，否則會瞎掉。侯寧用眼快速「甩」下太陽，腦海留下藍色影子。就像煤氣灶火焰，外橙內藍。藍是最冷的光，卻意味著最熱，「物極必反，冷熱交替。我喜歡莊子哲學，世界既是無限大也是無限小，小小內心，蘊藏無限大的宇宙。」

硅谷亞洲藝術中心「樂居．歸來」侯寧畫展4月3日止，地址：3777 Stevens Creek Blvd., Santa Clara, CA 95051。3月23日上午11時至下午2時，侯寧樂居梨園畫室開放參觀，地址：13234 Highway 160, Walnut Grove, CA 95690。

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