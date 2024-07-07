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台裔精神科醫師 變身巧克力甜點師

記者孫愛薇／聖拉斐報導
楊真理非常喜歡參與市集實體販售，看到民眾吃著自己提供的巧克力樣品，她感到心靈上的滿足。（受訪者提供）
楊真理非常喜歡參與市集實體販售，看到民眾吃著自己提供的巧克力樣品，她感到心靈上的滿足。（受訪者提供）

曾是精神科醫師的楊真理（Kimberly Yang），跨行成為巧克力甜點師。身為在美台裔第二代的她，將台灣美味與傳統融入西式巧克力，作品甚至受到美國國務院青睞下單，成為2023年在舊金山舉辦的「亞太經濟合作會議」（APEC）期間贈送外賓的代表禮盒。放下醫師白袍，戴上屬於甜點師的白帽，楊真理將快樂透過巧克力傳給眾人，更想將她最愛的台灣，介紹給美國的主流文化。

楊真理出生在美國中部奧克拉荷馬州（Oklahoma）一個小城鎮，父母皆是來自台灣的台南人，這個美國中部小鎮亞裔居民非常稀少，楊真理從小到大，身邊朋友都是白人， 她很難找到跟自己同樣的台裔青年。

16歲時，參與有「愛之船」別名的台灣僑委會「海外青年暑期返國研習團」夏令營，她才第一次踏上台灣的土地，遇到了與自己一樣的亞裔臉孔，一樣文化背景的同儕，「我從來沒有離開家這麼久，但在台灣我找到了歸屬感。」

赴比利時拜師學藝

回到美國的日子裡，楊真理為了成為一名精神科醫師，努力讀書與學習，在學期間沒有時間再回到台灣，「我真的很努力讀書，成為一名醫生的訓練是非常辛苦。」正式成為精神科醫師的她，第一份工作就是在在密西根大學工作，服務亞裔學生。

2014年楊真理來到灣區屋崙（Oakland）受雇於北加州凱薩醫療機構（Kaiser Permanente）。屋崙有許多亞裔居民，對她猶如一個認識華人的起點，遇到許多與自己相似背景的人，在做事方式與飲食上，有更多的歸屬感。

楊真理在屋崙深刻感受到，亞裔都不太願意說出內心感受，不講難過與悲傷，只講忍耐，就如同楊真理的母親常告誡她︰「妳要忍耐，要忍耐。」

在行醫的十年裡，她感覺到自己在忍耐中似乎快燃燒殆盡，沒有辦法與病人產生好的聯繫。她開始轉移注意力到烘焙嗜好上，並到紐約、拉斯維加斯學做巧克力，一經開啟的甜點道路，楊真理還想學習更多關於巧克力的知識，最後更遠赴比利時學做高級巧克力。

在行醫的過程中，楊真理常聽到一些病患說，當他們老了，感到很後悔一些事情，她不希望未來也變成如此，如果繼續當一名醫生，她將因沒有完成巧克力夢想而抱憾終生。最終她花了一年的時間，學習如何讓巧克力商業模式運作起來。

在2019年，她卸下醫師頭銜，成為一名巧克力師，並開立一間以台灣文化為主的巧克力工作室。楊真理說到，自己來自台灣台南，寶島的名字非常美，更聯繫著與自己密不可分的亞裔身分，最終工作室的名字，便取名代表台灣的「Formosa Chocolates」，地點則設立在北加州聖拉斐（San Rafael）。

楊真理將巧克力與台灣在地風味融合，創作出獨特香氣的作品，採用金車噶瑪蘭（Kavalan ）威士忌做巧克力甘納許、柑橘芝士蛋糕棒等，甚至台灣的咖啡與高山茶也成為創作原料。造型更富有台灣涵義，印有注音符號的巧克力片或是巧如月餅的小型巧克力。她將精緻的西式巧克力，傳達著濃濃台灣風情。

產品大受媒體好評

小巧的工作室「Formosa Chocolates」逐漸打響名號，備受美國主流媒體的喜愛， 2022年被以消費者角度出發的雜誌《Consumer Reports》評為「最美盒裝巧克力」；同年，福斯地方電視台（KTVU FOX 2）在晨間新聞對楊真理進行專訪；美國知名美食和娛樂雜誌《Bon Appetit》將「Formosa Chocolates」列入2023年「網路上購買的最佳巧克力」名單；以美食料理著稱的《food network》雜誌，則將其入列為2024年「中國新年禮品」清單；2024年美國主流電台QKED對楊真理進行專訪，在舊金山悠久的巧克力歷史文化中，以「新一波亞裔美國人巧克力師」來形容她。

楊真理對巧克力的獨特設計，甚至受到美國國務院青睞，下訂3300盒特製舊金山APEC巧克力禮盒，她分別以日式烘焙茶（hojicha）、黑巧克力及榛果製作專屬巧克力，禮盒的最外層就印有「Formosa Chocolates」。其中三百盒大型禮盒，由國務院贈送給前來參與APEC會議的國家元首與經濟領袖代表們；三千盒小型禮盒，據悉為贈送貴賓與會議時的贈禮。

楊真理談到原生家庭屬於典型亞裔家庭，並不常說「我愛你」，但總確保家中有足夠食物，父母常以食物來傳達愛，飽足的同時也是心靈上的滿足，這讓她感覺到，為別人提供食物時，自身也能感覺到快樂，而巧克力最能讓人感受到快樂。

從醫師轉為巧克力師，父母從不能理解，甚至覺得巧克力太甜不好入口，經過一段時間的沉澱與累積，楊真理證明可以從巧克力商業中維持生活的平衡，不僅照顧了經濟來源，也照顧了心理層面，還開發出低甜度巧克力符合父母口味，讓家人慢慢接受她跨行的決定。

在今年，楊真理跑了一趟台灣，尋訪更多巧克力創作原料，親自品嘗台灣在地食材，採買了阿里山烏龍茶、日月潭紅茶，甚至帶回了萬歲牌杏仁小魚乾。她在台灣福灣公司找到成功種植的台灣巧克力豆，未來將製作一系列原產自台灣巧克力豆的作品。

這次返台，讓她有很深的感動，楊真理說到，台灣美麗且吸引人，最吸引她的地方，是人與人之間的互相幫助。她在旅途中，不小心將手機遺忘在計程車上，媽媽非常擔心，台灣友人卻老神在在地說，「這裡是台灣，沒有人會偷你的手機」。果不期然，不久，楊真理收到被司機帶回的手機，這讓她與家人都感到非常驚訝。

在台中的旅途，巧遇路上有婦人被車撞倒，楊真理基於作為醫生的道德原則，趕緊上前查看婦人狀況，而不止她一個人，路人也都過來幫忙，眾人有默契地自動自發起來，放起交通三角錐、指揮交通、提供外套衣物，甚至協助幫忙聯繫婦人的家屬，這一切讓楊真理備受感動。

讓更多人認識台灣

從小生長在美國中部小鎮的楊真理，在向他人介紹自己來自「台灣(Taiwan)」時，常常被誤認為是來自「泰國(Thailand)」，這讓她為台灣忿忿不平，將來長大後，要讓更多人知道台灣，而現在她想透過巧克力，在美國社會宣傳台灣，讓更多人認識台灣這塊美麗的寶島。

楊真理認為，每個人都只能活一次，找到自己的熱情所在，就要為此改變。從未上過任何商業課程的她，跨出了自己的醫學專業，創立一間巧克力工作室，獲知她創業的友人都說她非常勇敢，但事實上，楊真理卻覺得心靈獲得滿足，「我做巧克力最大的感動，就是看到人們吃著我的巧克力」。跨出轉行的這一步，對她而言並不令人害怕，反而充滿著幸福與快樂。

拜訪台灣福灣公司，品嘗到台灣種植巧克力豆成品，讓楊真理決定開發一系列以台灣巧克力...
拜訪台灣福灣公司，品嘗到台灣種植巧克力豆成品，讓楊真理決定開發一系列以台灣巧克力豆為原料的商品。（受訪者提供）
會閱讀注音符號的楊真理，將熟悉的注音符號排成台灣的模樣印在巧克力片上。（受訪者提...
會閱讀注音符號的楊真理，將熟悉的注音符號排成台灣的模樣印在巧克力片上。（受訪者提供）
最受歡迎的Bonbon系列可以做任意搭配，Bonbon為法文，意為小而圓形包含豐...
最受歡迎的Bonbon系列可以做任意搭配，Bonbon為法文，意為小而圓形包含豐富內餡的巧克力。（受訪者提供）
曾遇到好幾個大訂單撞期，連楊真理的母親都從奧克拉荷馬州飛來北加州幫忙包裝理貨。（...
曾遇到好幾個大訂單撞期，連楊真理的母親都從奧克拉荷馬州飛來北加州幫忙包裝理貨。（受訪者提供）
3300盒特製舊金山APEC巧克力禮盒，除了APEC 2023識別外，外盒也印有...
3300盒特製舊金山APEC巧克力禮盒，除了APEC 2023識別外，外盒也印有「Formosa Chocolates」。（受訪者提供）
以巧克力包裹台灣芭樂乾，兩種甜蜜滋味的衝擊，變化出具有台灣風味成品。（受訪者提供...
以巧克力包裹台灣芭樂乾，兩種甜蜜滋味的衝擊，變化出具有台灣風味成品。（受訪者提供）
從醫師專業跨行巧克力師，楊真理獲得更多快樂，也透過巧克力帶給人們幸福感。（受訪者...
從醫師專業跨行巧克力師，楊真理獲得更多快樂，也透過巧克力帶給人們幸福感。（受訪者提供）
看似中式月餅設計的甜點，實則為包裹內餡的巧克力。（受訪者提供）
看似中式月餅設計的甜點，實則為包裹內餡的巧克力。（受訪者提供）

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