從舞蹈到包餃子 兒童博物館亞裔月活動五花八門

布碌崙兒童博物館5月的將辦多場亞太裔傳統月慶祝活動。(布碌崙兒童博物館臉書)

每年的5月是亞太裔傳統月(AAPI Heritage Month)，布碌崙 (布魯克林)兒童博物館將於5月舉辦一系列免費、適合家庭參與的活動來慶祝這個特殊的月份，該博物館將透過講故事、舞蹈、美食和藝術來慶祝亞太裔文化的多樣性。

活動將在每周四下午3時於博物館內舉行，活動日從下午2時開始就可以入場。活動持續至下午5時。

布碌崙兒童博物館公共計畫總監豪斯(Dylan House)在一份聲明中稱，在今年的亞太裔傳統月，博物館很高興能帶來多元的文化體驗，從雙語講故事到印度 舞蹈和包餃子 ，應有盡有。這些活動旨在慶祝充滿活力的亞太裔社區，他們是當今布碌崙重要的少數族裔，活動由亞馬遜贊助，邀請各族裔背景和文化背景的兒童、家庭參加。

根據時間表，5月8日時裝模特魏苒(Ran Wei)將到現場講故事，用中英文講「一、二、三，八宝熊去纽约玩」(123 NYC with Boba Bear)這本書。5月15日，Ajna舞蹈團將帶領孩子們學習古典印度舞蹈手勢和動作，以及講故事，了解善良和團結等價值觀。

5月22日，作家兼廚師黃美榆(Christine Wong)將指導孩子們包東亞餃子，然後品嚐她手工製作的蔬菜餃子。5月29日，紐約中國文化中心將帶來「花木蘭」戲劇演出，呈現舞蹈和功夫演繹花木蘭的傳奇故事，隨後展開參與式的舞蹈和功夫課程。