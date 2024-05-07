亞裔藝術展反仇恨 「散發光亮」十亞裔美國藝術家參展

以亞裔藝術家作品為主的藝術展「散發光亮」即日起至20日在紐約市立大學理工學院展出。(錢志堅提供)

為慶祝5月份亞太裔傳統月，以反仇恨為主題的藝術展「散發光亮：2024藝術展」(Shedding Light)近期在布碌崙(布魯克林)紐約市 立大學理工學院的學術綜合大樓開幕；該展覽由該校藝術史的華裔教授錢志堅所策畫，將展出十名亞裔 藝術家的作品，大眾可從即日起至本月20日(周一)前往觀賞。

據悉，該藝術展為CUNY「慶祝亞裔、太平洋島嶼、和猶太人文化」系列活動的其中一環，獲得來自紐約市立大學反仇恨倡議基金(Anti-Hate Initiative Grant)的資助，目前已在綜合大樓內舉行開幕儀式；除了藝展外，還包括在這個系列活動中的還有關於二戰期間救援猶太兒童的「兒童專列」的演講、亞太裔月反仇恨研討會、音樂表演、皮影戲、學生製作的影像故事、電子地圖展示、中華傳統茶藝表演、學生製作的和服展示等，內容豐富多彩。

在藝術展覽部分，錢志堅邀請十名亞裔美國藝術家參展，重點展現出他們具有啟迪意義的創造性作品，並彰顯其深受文化傳統影響的元素；例如，華裔藝術家李槍的兩件大型裝置作品，「沈默之海」和「無根之樹」均是為本次展覽特別創作的作品，靈感源自於近年來對移民浪潮的觀察和思考，還有宋建樹為致敬無數新移民而作的雕塑作品「自由地活著，要麼死去」。

另名藝術家董陵軒的視像裝置作品「依然在為陳果仁尋求正義」，邀請人們回顧1982年陳果仁被殘忍殺害的悲劇，引發公眾對反亞裔歧視的反思；其他則還有蔣維憲、張峰反映出他們長期以來面對藝術形式元素、文化含義探索而共同創造的作品，青年藝術家林子嵐、陸奇和徐衍的數碼微電影「蛋」，專門探討生命的意義、庄媛在裝置作品「地鐵 N線」中利用紐約地鐵最具標誌性的視覺和聲音元素，演示通勤客的日常生活。

錢志堅表示，這是他在理工學院舉行的第三場以亞裔藝術家為主的展覽，希望以此展現他們的獨創性作品、以及對亞裔文化傳統的傳承，以藝術為媒介進行交流，減少誤解和仇恨。

「散發光亮」藝術展即日起至20日(周一)在紐約市立大學理工學院展出，地址是布碌崙Jay街285號，歡迎有興趣的民眾前來欣賞。