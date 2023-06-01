華裔溫明娜留名星光大道：願大家都能找到自己的喜福會

亞裔女星溫明娜（左1）5月30日獲得星光大道上的個人專屬星印。（歐新社）

好萊塢 星光大道亞裔 明星再添一人。以電影 「喜福會」躍登銀幕的亞裔女星溫明娜5月30日獲得星光大道上的個人專屬星印，她出席摘星儀式時表示：「我們需要更多的亞洲人才來鋪設這條好萊塢大道」，並感謝當年「喜福會」演員好友們一直以來的陪伴，「希望大家都能找到自己的喜福會。」

溫明娜小時候隨家人從澳門移民美國，大學攻讀戲劇，畢業後從紐約轉往洛杉磯發展，並在1988年成為第一位飾演肥皂劇主要角色的華裔女演員。

溫明娜1993年因電影「喜福會」（The Joy Luck Club）嶄露頭角，之後為迪士尼動畫電影「花木蘭」配音、參演影集「急診室的春天」，2013年因漫威「神盾局特工」影集梅探員一角紅遍全球，近期在星際大戰延伸作「曼達洛人」、「波巴．費特之書」表現也讓影迷眼睛一亮。

「喜福會」由華裔導演王穎執導，是好萊塢第一部全亞裔卡司的電影。溫明娜與當年共同演出的富田譚玲、勞倫湯姆和趙家玲一起出席好萊塢頒發星星儀式，感謝她們一直以來的陪伴，更說：「希望大家都能找到自己的喜福會。」