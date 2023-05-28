紐約愛樂首位亞裔首席 黃欣沉浸樂聲忘族裔

黃欣獲得委員會成員全票通過，成為紐約愛樂175年歷史上首位亞裔首席。（記者陳婉菱／攝影）

一直到2015年，紐約愛樂(New York Philharmonic)在過去的34個演出季裡，首席小提琴手的位置一直屬於格蘭·迪克特羅(Glenn Dicterow)，而他也是在這把椅上坐得最久的人；黃欣(Frank Huang)時任休士頓 交響樂團首席小提琴手，經過號稱「最嚴苛」的組考，最終獲得尋訪首席的委員會成員全票通過，成為紐約愛樂175年歷史上首位亞裔首席。

亞太裔傳統月採訪當日，正值演出季，上午排練結束，黃欣放下琴，在午餐時間受訪，晚上便是慶祝作曲家約翰·威廉斯 (John Williams)的專場音樂會；舞台聚光燈下的首席，在鏡頭前彬彬有禮，平易近人——身著襯衫、牛仔褲，走進屋子看到半邊燈光、鏡頭對準自己便不好意思道，「未想到是上鏡，我這形象是否過關？」

紐約愛樂誕生175年，首度選擇亞裔作為小提琴首席。(紐約愛樂／提供）

在中出生 幼時最不喜拉琴

黃欣出生於音樂世家，父親黃立民曾任北京 中央芭蕾舞團首席指揮，母親張麗蘭則是芭蕾舞團的小提琴手。黃欣剛出生不久，父母便來到了紐約；由於語言障礙，他們就像其他移民一樣，為生活嘗試了很多職業，幾年後決定移居休士頓，在當地做音樂家教；而黃欣一直留在北京的祖父母身邊，直到六歲半才來美國。

對於初到美國的不適宜，黃欣笑談，自己幼時在祖父母的庇護下無拘無束，相比初來乍到的文化衝擊，一個不到七歲的孩子，只覺得突然有了父母的管束而失去了自由。

他說，母親是典型的「虎媽」，對他專業、學業意外的任何興趣愛好嗤之以鼻，「我甚至為了練琴要提早離校，所以不管他們叫我做什麼，我也都抱著一種逆反心理。與父母的爭吵也成為家常便飯。」

得遇良師 堅定音樂家之路

黃欣16歲時，獲克利夫蘭音樂學院(Cleveland Institute of Music)的預科班錄取，後跟隨著名講師唐納德·維勒斯汀(Donald Weilerstein)學習；黃欣稱這是「對的時間所遇到對的人」；在維勒斯汀亦師亦友的教導下，黃欣在16歲這年才明白「我是真的熱愛音樂，而不是表演給媽媽看。」

在寄宿讀書的七年中，黃欣與來自世界各地的青年音樂家一起切磋學習，進一步激發了他對音樂的理解——「在音符組成的旋律中，所有人都能跳出國家甚至族裔的定式，用手中的樂器詮釋自己的理解。我就是從這裡又找到了兒時的自由，這一次，是我曾『最痛恨的』小提琴帶給我的。」

「小時候專心於技巧，演奏基於基本功，音準、手型、要乾淨、要快、要炫技。但直到我真的知道為何拿起琴時才明白，是情感。」2003年，黃欣贏得了沃爾特瑙姆堡(Walter W. Naumburg Foundation)一等獎；2000年，他亦曾贏得漢諾威國際小提琴比賽(Hannover International violin competition)一等獎。

「我非常幸運能遇到這麼多優秀的老師，他們不僅幫助我提高演奏水平，還激發了我對音樂本身的興趣，讓我明白音樂可以做什麼，能給生活帶來什麼改變。」他說，「教授音樂也變成了我非常熱愛的事」。

愛樂面試 自薦再拉一首曲

當得知愛樂前首席迪克特羅告老退休，樂團招募新首席的消息，黃欣猶豫了良久，雖說這是「一輩子可能只有一次的機會」，因面試時間與當時在休士頓交響樂團的工作衝突，所以最後未去面試。

然而紐約愛樂兩輪面試下來，並沒有找到合適人選，樂團組考團給黃欣安排了一次單獨的面試；組考團陣容龐大，包括了指揮，各個弦樂、管樂的第一樂手及小提琴組的幾位成員，首席面試者要準備大獨奏、重奏、弦樂獨奏、室內樂作品數首。

黃欣說，「我那時的想法是，不想那麼多，只享受音樂帶給我的好時光，不管是在舞台上還是在面試中」；演奏結束後他甚至意猶未盡，「我準備許多的曲目，他們都沒有聽(笑)，但我依舊想要演奏完我準備的曲目，所以自薦『不然再聽一下這首吧？』」這是組考成員和委員會從未見過的面試者。

黃欣表示，他最喜歡的作品，往往就是當下練習的作品，「如果你真的理解作品，理解它打動人心的原因」，他說，「你便會情不自禁地愛上它」。

黃欣在舞台上享受音樂帶來的時光。(紐約愛樂／提供）

「首席小提琴手可以決定樂團的整體風格，在這一點上，比其他成員的影響力更大。」樂團時任音樂總監兼指揮阿倫·基爾伯特(Alan Gilbert)說，「我做過許多人事任命，但明顯這一次最為關鍵。」

他高度評價黃欣，是集「技藝、資質、樂感及領導力」於一身的藝術家，「委員會的所有音樂家和我都一致同意，黃欣不僅將勝任該位，而且會將紐約愛樂帶入更高層次。」

感謝母親 為出身永遠驕傲

黃欣決定從休士頓搬到紐約，最捨不得的還是年邁的父母；2010年他接受了休士頓管弦樂團首席的職位，當時年近30歲，他覺得兒時沒能和家裡人親近相處，少年時求學演出四處奔走，此時應該是時候「回家」好離父母近一些。

他回憶，「在那裡居住的五年中，每個周末都會回家吃飯，感覺特別好。」而和母親也不會像之前那樣爭吵，「媽媽永遠會管我一些，告訴我應該多鍛鍊，注意外表形象……但我們現在的關係很親密。」

提到媽媽，黃欣總是帶著感激之情，他說，母親很會教兒童拉琴，從站的姿勢到拉琴的位置，她都會點撥得很到位；媽媽的指點也為他的職業生涯打下了堅實基礎；「我很驕傲，也很感恩在這樣的家庭長大，雖曾不理解，但沒有他們，我不能成為今天的自己。」