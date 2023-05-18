創辦YouTube 陳士駿鼓勵亞裔追夢矽谷

陳士駿想給孩子各種機會，啟發熱情，圖為他與妻兒。(陳士駿提供)

YouTube 共同創辦人，矽谷 網路創業名人陳士駿(Steve Chen)，八歲隨父母移民美國；2019年，他41歲，他再回到台灣。不同的是，前次與弟弟是全校「唯二」亞裔，這回則是故鄉的親切感。父母重視教育 ，美國的多元自由造就了他。而他攜妻兒返台定居，除了因緣巧合，看中的也是教育，讓孩子學習語言、文化，接受挑戰，培養國際觀，面對未來的世界。

影片來源：世界新聞網

陳士駿與YouTube，是美國許多華裔父母用來鼓勵子女的成功典範。陳士駿也希望用自己的故事、經驗、人脈，啟發台灣年輕人追夢，推動新創產業。2005年YouTube上線至今，跨越各種界線，成為網路影音平台之首。再次出發，他積極串連矽谷亞裔企業家與台灣，也有如搭起一座座通往機會的橋梁。

003陳士駿與父母陳嘉慰、嚴以慈及弟弟陳士齊。(陳士駿提供)

父母鼓勵獨立 自學電腦群聊

父母陳嘉慰、嚴以慈的家庭分別來自上海、福建；陳士駿在台北出生，父親當時在台灣一家英國貿易公司工作，1986年被派至芝加哥負責設立分公司。一家人落腳芝加哥郊區的Prospect Heights，是社區唯一亞裔家庭。開始上學後，全校只有他和弟弟兩名外國學生，幸運受老師全心關注，很快跟上進度，也交了新朋友。

父親工作忙碌，母親在台灣是會計，來美後以照顧家庭為主，英文能力有限，只能指導他們數學，兄弟倆很早就進入數學資優班，後來並就讀以數學科學見長的寄宿高中 Illinois Mathematics and Science Academy。

陳士駿感激父母給了他最好的教育機會、培養獨立個性及主動學習。母親常陪兩兄弟在社區圖書館看書，父親則在他四年級時，為他買了電腦，讓他自學如何使用。他還記得，那是一部Apple II電腦，當時的感受其實與現在相去無幾，視電腦為畫布，著迷透過程式無中生有的樂趣。讀高中時，比許多人早接觸到網路，電郵、網上與人群聊，像是打開一扇通往世界的門，有各種可能，之後並進入香檳伊利諾伊大學，主修電腦。

小兩歲的弟弟陳士齊 ，與他讀同一所高中，畢業於西北大學等校，後來當醫生。陳士駿坦言，弟弟的確比較像父母心中的好學生。至於他，則在大四那年，選擇休學，至矽谷逐夢。

陳士駿與Youtube另一創辦人Chad Hurley。(陳士駿提供)

矽谷創業浪潮 休學搶得先機

陳士駿習慣自己做重要決定。他回憶，1999年矽谷創業風正盛，他的許多高中、大學校友移居該地。他與網路支付公司Paypal前身Confinity 共同創辦人、兩年前從香檳伊大畢業的Max Levchin討論後，覺得若再等幾個月畢業可能錯失機會；於是搬至矽谷，並把自己所有的錢投入該公司，當時他並未與父母討論，而是簡單告知，最壞情況就回學校完成學業。結果之後20年，他幾乎全待在矽谷，直到2019年回台灣。

到矽谷隔年便遇上網路泡沫，許多初創公司失去後續投資而破產。陳士駿說，相較多數公司將資金用於擴張，之後再談獲利，PayPal 在泡沫危機中，決定先要能賺錢，提早從免費轉為抽成 2％，挽救了公司。2002年 PayPal股票上市，同年被eBay併購，身為原始成員股東一份子，他成了百萬富翁，更重要的是結識之後被稱為「PayPal幫」(PayPalMafia) 的成員，許多都是香檳伊大及史丹福大學校友，後來陸續創辦特斯拉(Tesla)、領英(LinkedIn)、Yelp 等公司，他也和其中的Jawed Karim、Chad Hurley合作創辦YouTube。

陳士駿在PayPal待到2005年，曾協助於中國推展業務，包含募資、管理團隊等，離開後並短暫於臉書工作，這些實務經驗，也是後來成立YouTube的基礎。接連離開高薪的知名公司，選擇重新創業，他說其實PayPal成功之後，父母很高興，覺得他們的任務已經完成，也不再過問，只確定他沒閒著就好。

陳士駿與傅冠龍(中)創辦Draco。(陳士駿提供)

YouTube起初的構想是以網路視頻找約會對象，但用戶增加緩慢，他們並未放棄，而是調整方向，接受各類視頻，成為發展最快的網路影音平台，約一年半後，被谷歌以16.5億元收購。他留在谷歌至2011年，協助YouTube走向國際，多次至台灣、韓國、香港、新加坡等地。在亞洲流行文化及網路影音重鎮的韓國，他結識也在谷歌工作的朴智賢，兩人於2009年結婚，現在兩個兒子Jaden及Ethan分別12、10歲。

累積經驗人脈 返鄉帶領新創

在矽谷時，鄰居都是科技業名人，即便是YouTube 創辦人，陳士駿仍保持平常心。兒子有iPad，最常用的軟體是YouTube，有次他終於說出他創辦YouTube的往事，但孩子不相信，說「你一定是很好的演員」，以為視頻中的人物都是他所扮演。

陳士駿與雅虎創辦人楊致遠參與百人會座談。(陳士駿提供)

他只得解釋，創造YouTube，不代表創造所有的影片。他很高興當初建了這個平台，穿越國界、跨越不同年齡，打造橋梁。現在，則想將經驗與人脈帶回台灣，助台灣有更多國際規模的新創公司。

2011年離開谷歌後，他曾多次帶領新創計畫，雖未成功，但學到寶貴經驗，也認識許多亞裔創業者，尤其是台裔。這次回台，發現台灣在此成果有限，他認為是文化及教育因素。在矽谷，走進咖啡店，許多人雖在上班，仍一邊修改履歷，一邊聊創業，但在台四年，他認識許多高薪科技人，談到創業，總先花大量時間評估失敗的風險，「我提醒他們，如果不嘗試，矽谷今天許多全球公司根本不會存在。」

離開矽谷，陳士駿仍想創業，但清楚很難超越YouTube的紀錄。然而，一如YouTube 當初搭上網路影音技術普及的浪潮，且及時調整方向，一炮而紅。回台灣後，新冠疫情、俄烏戰爭接踵而來，也像再次開啟機會之門。他在台北設立新創公司「釀才室」(Brewing)，網羅本地科技人才，受台灣防疫經驗啟發，他原有意打造健康醫療相關的網路平台及App，發現台灣醫生難抽空，目前改成可即時與不同領域專家問答，尤其是各種興趣、特殊技能等，但因ChatGPT等人工智能快速發展，只能說還有變數。

此外，他也投資一家以人工智能演算輔助投資決策、減低人為失誤的私募基金度雷克（Draco），並擔任技術長，連結矽谷人脈，以台灣為基地，專注服務亞洲高端客戶投資美國金融市場，目前正在亞洲各地推廣。

陳士駿與妻子朴智賢攜手回到亞洲。(陳士駿提供)

機緣定居台灣 教育不忘初心

陳士駿與家人定居台灣也許是機緣，2019年，因住處整修，需半年至一年，學校將開學，覺得是個好機會讓孩子真正認識亞洲，決定回來。這對來自台灣、韓國的兩人也有特殊意義，希望給孩子相同的語言和文化學習機會 。原先計畫最多待一年，但不久新冠疫情在美國爆發，於是留下。孩子在台北美國學校認識許多新朋友，雖然每年開學前全家都討論去留，但轉眼已經四年。

陳士駿說，因為台灣防疫成功，疫期許多矽谷華裔友人也選擇暫時移居台灣，健康及子女能持續上學是主因，且可遠程工作。疫後許多人返美，但他們決定留下，覺得相較美國犯罪、仇亞風氣等，台灣是較適合孩子成長的地方，不希望童年便接觸這些亂象。

他說妻子生長於韓國，曾在在三星企業工作多年，身為女性，十分不易。他年幼就到美國，感覺自己更像美國人，所以許多亞洲家庭傳統，都向妻子學習。夫妻倆在台灣生活，常用谷歌翻譯，但他自覺慚愧，妻子雖不會說普通話，但在韓國曾學中文，讀寫能力都比他強。兩個兒子除中文外，也開始學簡單的韓語、台語，最愛韓國食物。

比較自己與孩子的成長過程，他說父母最重要的影響是尊重子女，鼓勵他永遠要設定目標，如果力不能及，則找其他方式幫孩子。現在身為人父，他說最大挑戰應是猜想未來的世界，如何幫孩子準備。大兒子到台灣後開始參與辯論活動，對當律師有興趣，「但誰知道未來律師工作是否會被人工智能取代？」他自認幸運，為子女打造了財務的安全網，但仍希望提供更多機會，「最重要的是對自己的選擇有熱情。」

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