從藍圖到突破：紐約市可負擔住宅的經驗

要找到可負擔的居住地，對許多人來說仍然是一項挑戰，因為美國各地的住宅短缺情況持續不斷。房屋價格上漲，加上利率高企，使得當地大部分人都無法置業。同時，隨著租賃需求增加，面對租住可負擔住宅挑戰的人數也在增加。

哈佛大學住宅研究聯合中心發表的 2025 年全國住宅狀況報告顯示，租客的成本負擔在 2023 年再次創下新高。同樣地，JPMorganChase Institute 的報告也反映，租客的負擔能力正在下降，迫使人們將更多實得工資用作支付住宅相關費用。美國各地對可負擔住宅的需求日益增長，紐約市也正是如此。

大規模更新布魯克林社區

在卡納西，Bay View Houses 是幾代居民安居樂業的地方。JPMorganChase 正在協助資助這個 1,608 個單位可負擔住宅項目的大型復修計畫。其目標不只是修復建築物，而且還為了提升日常生活品質。計畫升級包括更明亮、更溫馨的公共區域；翻新的大廳和入口通道；增強的安全性；免費的 Wi-Fi；ADA 的改進；電梯的升級；甚至是重要的基本修復，如修復的人行道和柵欄。家庭也將受益於室外和社區的擴大功能，包括五個遊樂場區和改進的社區設施空間，以及為租戶提供的社會服務。Bay View PACT 合作夥伴團隊屬於紐約市房屋管理局 (NYCHA) 的 PACT 計畫，包括 RDC Development - MDG Design & Construction 與 Wavecrest Management 的合資企業，以及 Infinite Horizons。

MDG Design & Construction 執行長兼 RDC Development 負責人 Matthew Rooney 表示：「Bay View Houses 的復修不僅僅是建設，還涉及強化卡納西當地社區。我們正在創造安全、現代化和溫馨的空間，在未來幾年為家庭提供支援。沒有租戶協會和 Bay View Houses 每位居民的支援和合作，這一切都不可能實現。」

強化布朗克斯的公共住宅庫存

Edenwald Houses 位於布朗克斯的貝切斯特社區，名列《國家史蹟名錄》，是布朗克斯最大的公共住宅社區，其功能就如小鎮 — 數十棟建築、數千名居民，以及取決於共用基礎設施和服務運作的日常節奏。JPMorganChase 提供支援，除了公用設施、公共區域和社區設施升級外，還在 42 棟建築中協助修復 2,030 個單位。對居民而言，這種工作不僅僅是建築，而是恢復可靠性，同時尊重這個社區和發展歷史：更安全、更好的住宅維護，並在未來為家庭提供服務而建造。專案是 NYCHA PACT 計畫的一部分，反映了持續努力保持布朗克斯可負擔住宅供應的強大穩定。

Camber Property Group 負責人 Rick Gropper 表示：「我們公司對於建造和保存可負擔住宅的堅定承諾，在各個層面之間建立了堅實的合作夥伴關係，包括像 JPMorganChase 這樣的金融業者。在 Edenwald Houses，我們能夠在 JPMorganChase 的強大團隊的支持下，完全修復和活化超過 2,000 間房屋。我們非常感謝這次合作，並鼓勵那些正在尋找真正相信社區影響力的銀行的開發商加入我們。」

哈林中心的現代化住宅

在哈林中部，Jackie Robinson Houses 專注於許多紐約人想要的社區：讓長期居民繼續居住，同時使家園達到現代標準。JPMorganChase 支援 10 棟建築中 1,052 個 NYCHA 公共住宅單位的改造。整修工程擴及家庭中塑造日常舒適度的部分區域，包括新單位內部、公共區域和無障礙升級和能源效率改善，以及主要的後牆工程，如全面升級水電系統。這不僅僅是幾次補漆：範圍包括廚房和浴室的全面裝修、通風改善和加熱優化/電氣化，這些改善有助於建築物感覺更健康，且對家人們更可靠。

Jackie Robinson Houses 開發合作夥伴 Vaya Development 負責人 Melissa Bindra 表示：「我們與 JPMorganChase 的合作使居民日常生活品質能夠得到真正提升。他們的承諾確保這些可負擔住宅將繼續以他們未來幾代人應得的標準來服務哈林家庭和老年人。」

J.P. Morgan Community Development Banking 東區主管 Sharmi Sobhan 表示：「我們為這些專案產生深遠影響感到自豪，並很高興能與這些開發商合作，提升我們社區的福祉，並擴大紐約市優質可負擔住宅的供應。每個額外的住宅單位都很重要，而增加可負擔住宅的數量更是至關重要。」

對紐約市未來的更廣泛承諾

雖然這些專案是基本的，但社區的活力卻更加依賴這些專案。在紐約市，公司為近 400 萬客戶提供銀行服務，並跨部門工作以擴大經濟機會。過去五年來，JPMorganChase 已向當地非營利組織投資超過 1.3 億美元，支援 480,000 名小型企業客戶，並為數千名居民提供財務健康教育，擴大了銀行業務、財務健康資源、自有住宅和其他財富建立工具的普及。

JPMorganChase 商業銀行部門經理兼紐約市市場領導團隊主席 Robert Rodriguez 表示：「JPMorganChase 與當地利益相關者合作擴大住宅選擇時，其目標是為所有人創造具包容性的經濟機會。當我們的社區茁壯成長時，我們都茁壯成長。」

請造訪 jpmorgan.com/commercial-real-estate 以深入瞭解有關可負擔住宅和社區發展的資訊。

您也可以造訪 https://www.jpmorganchase.com/communities/new-york 閱讀更多關於紐約市的情況。

內容由 JPMorganChase 贊助。