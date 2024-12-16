50-30-20法則如何幫助您走向財務成功

為您的資金制定計劃，這對於建立堅實的財務基礎至關重要。如果您剛開始您的財務旅程，50-30-20法則可以幫助您明智地花錢和儲蓄 。

透過將您的資金分配到三個主要類別或儲存桶：需求、想要和儲蓄，這個理念是將稅後收入的50%用於固定支出（或需求），30%用於可自由支配的支出（或想要），剩下的20%用於儲蓄。

50-30-20法則不是硬性規定，但可以作為一個很好的起點，幫助您控制財務，規劃支出並向財務目標邁進。

50：什麼是您的需求？

在這個儲存桶中，一半的資金用於支付不可避免的費用。我們都需要食物、住房和醫療保健，其他需求可能包括交通、衣物和公用事業。常規的債務還款，如每月信用卡 最低還款額和貸款 還款，也被視為需求，因為您每個月都有支付期限。

什麼是「需求」與「想要」取決於您的生活方式。交通通常被視為需求，但根據您居住的地方，您選擇的交通方式可能會有所不同。擁有一輛車可能是去上班和賺錢支付帳單的實際需求，但請考慮您是否需要一輛豪華車，或者是否可以選擇更便宜的車。

我們也需要食物和衣物，但在這兩個類別上的花費可以根據您的選擇流入「想要」的存儲桶，例如外出就餐與在家做飯，或穿設計師品牌與百貨公司的基本款。

30：您想要什麼？

每個人都應該能夠享受生活中的簡單樂趣，甚至是一些奢侈的樂趣。預留30%的資金用於這些「想要」，這可以包括娛樂、有線/串流媒體服務、外出用餐、健身會員、旅行、愛好、基本護理之外的個人護理以及基本套餐之外的手機。

在這個類別中過度消費很常見，因為花錢在我們喜歡的東西上很有趣。花時間優先考慮您最重要的「想要」和願望，如果發現此處的支出超過30%，請削減一些。

20：為未來儲蓄

這個類別完全是關於您未來想用這些錢做什麼。您想幫助您的孩子支付大學費用嗎？環遊世界嗎？提早退休 嗎？一旦處理了基本需求和更直接的願望，您可以將剩餘的資金 — 20% — 用於實現長期目標。

如果您想更快地還清債務，除了進行持續的必要還款之外，您也可以使用這個儲存桶中的錢來加速您的計劃。

重新填滿您的儲存桶

在嘗試這個法則幾個月後，您可能會注意到您的支出和儲蓄習慣遠遠超出50-30-20的指導方針。那時就需要做一些權衡。

誠實地評估您放入需求類別中的項目是否對您的生活至關重要，或者您是否可以將其中一些或全部費用歸類為想要。如果更昂貴的住房對您很重要，那麼花更多的錢在住房上是可以的；這只是意味著您在汽車上的花費要少一些以達到平衡。

如果您的想要遠遠超過30%，請考慮減少支出並更多地用於儲蓄長期目標。同樣地，如果在滿足需求和想要之後沒有20%的剩餘，考慮在其他儲存桶中做一些調整，以便有足夠的儲蓄。

將一切連結起來

50-30-20法則可以幫助您將資金分配到需求、想要和儲蓄，並提供有關您可能需要削減的地方的分析。利用它來幫助您走向財務成功。

有關更多儲蓄提示，請造訪chase.com/personal/financial-goals。

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