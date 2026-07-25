擊殺伊朗最高領袖弄巧成拙？美情報：穆吉塔巴比父親更想擁核

伊朗支持者手持印有伊朗已故最高領袖哈米尼及其次子看板。(歐新社)

紐約時報 24日報導，美國情報機構評估，伊朗 新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）發展核武的意願，可能遠高於父親、前任最高領袖哈米尼 。

這項評估出爐之際，川普總統正考慮是否擴大對伊朗的軍事行動。若美方認定穆吉塔巴有意發展核彈，可能成為升高軍事行動的另一項理由。

不過，美國官員提醒，外界目前掌握的穆吉塔巴立場，大多來自戰前情報。他在戰爭初期身受重傷，此後因傷勢及避免成為空襲目標，已減少對外聯繫和公開露面。

美方評估，穆吉塔巴目前仍掌管伊朗政府，但不像統治超過36年的父親，擁有絕對權威和影響力。

哈米尼在戰爭爆發初期死於美以聯手空襲。美國官員長期聲稱，伊朗希望具備製造核武的能力，但許多人相信，哈米尼生前確實對發展核武有所遲疑，並曾宣誓不會製造核武。

穆吉塔巴從未公開呼籲伊朗製造核武。不過，美國情報機構根據他戰前的公開談話及遭攔截的對話研判，他不像父親那樣有所遲疑，而是有意發展先進核武。

美方也認為，美以殺害多名伊朗原領導層成員後形成的強硬派政府，同樣有意推動先進核武計畫。

報導指出，哈米尼曾頒布宗教命令「教法裁決」（fatwa），禁止伊朗使用核武，並於2005年向國際原子能總署公開表明這項立場。

但這項教法裁決並未阻止伊朗發展整體核計畫，也未阻止政府採取朝武器化邁進的行動。伊朗政府內部的強硬派仍主張，伊朗應具備迅速發展核武的能力。

拜登政府任期即將結束時，美國官員曾表示，伊朗正在研究如何製造技術較粗糙的核武，可能類似廣島型原子彈。這類武器不易投射，但仍能提供一定程度的嚇阻力。

美方情報顯示，穆吉塔巴認為這類武器用途不大，但似乎支持發展可進一步小型化，並搭載於長程飛彈上的熱核彈頭。

美國官員先前也曾指出，部分伊朗官員主張，只有核武才能阻止以色列或美國發動攻擊。戰爭爆發後，這些官員認為自己的立場已獲得印證。

對美國軍事干預持懷疑態度的智庫「國防優先」（Defense Priorities）中東計畫主任凱拉尼克（Rosemary Kelanic）指出，這場戰爭，加上美國本周宣布可能協助沙烏地阿拉伯興建濃縮設施，已使伊朗發展核武的可能性「大幅提高」。

她說：「伊朗如今更有動機將核計畫武器化，以嚇阻美國或以色列未來企圖瓦解伊朗政權或國家的行動。這意味這場戰爭反而不利於表面上宣稱的防止伊朗核擴散目標。」