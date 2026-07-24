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川普傳漸失談判信心 轉「復仇模式」欲擊潰伊朗意志

編譯周辰陽／即時報導
川普總統23日在白宮玫瑰園舉行的2025年世界大賽冠軍洛杉磯道奇隊表揚活動中，手...
川普總統23日在白宮玫瑰園舉行的2025年世界大賽冠軍洛杉磯道奇隊表揚活動中，手持一枚冠軍戒指。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：川普原盼伊朗戰事迅速結束，如今已拖到第5個月且看不到盡頭。
  • 重點二：他對伊朗談判愈來愈失去信心，轉向以軍事打擊作為主要手段。
  • 重點三：戰爭也加劇與以色列緊張，並引發物價、支持率與選情壓力。

川普總統一度認為伊朗戰事幾周內就會結束，但衝突已進入第5個月，仍看不到盡頭。華爾街日報23日報導，政府官員與其他接近川普的人士透露，川普愈來愈感到挫折。一名聽到相關談話的人士指出，川普最近在橢圓辦公室的一場會議中連珠炮痛罵伊朗領導人，稱他們是人渣和瘋子，還接連爆出髒話。

川普幾個月來一直試圖結束戰爭，但短暫的平靜很快又被戰火取代。一些顧問如今擔心，這場戰爭造成物價上漲、支持率下滑及十多名美軍官兵死亡，正在吞噬川普的總統任期，並進一步打擊共和黨在期中選舉中原已黯淡的選情。

知情人士透露，川普近幾日愈來愈懷疑，與伊朗談判能否帶來持久和平。一名資深政府官員表示，川普認為伊朗唯一能理解的就是軍事武力，目前正處於對德黑蘭的「復仇模式」，並認為除了繼續發動攻擊，幾乎沒有其他好選項。

另外，儘管以色列是川普對伊朗作戰時最親密的夥伴，這場戰爭卻也加劇雙方緊張關係。前述資深官員表示，川普曾對以色列總理內唐亞胡表達不滿，有時還告訴幕僚，他不想與內唐亞胡交談或見面，而以方一直試圖安排兩人會面。內唐亞胡原預計下周前往美國，出席聯邦參議員葛理漢的葬禮，但赴美行程尚未敲定。

一名資深政府官員表示，川普6月一想到可能與德黑蘭簽署初步和平協議便非常興奮，甚至不理會那些稱伊朗絕不會遵守協議的共和黨盟友，並告訴他們，他希望這一切結束。然而，隨著戰爭持續，川普對美伊雙方能否透過外交方式解決衝突愈來愈沒有信心。

知情人士透露，川普曾向顧問抱怨，很難知道誰能代表伊朗最高領導層發言，而且每當美國認為談判已取得進展時，伊朗仍繼續發動攻擊。

白宮高階幕僚正試圖把焦點轉向經濟，討論如何在期中選舉前設法壓低汽油價格。知情人士透露，川普6月在橢圓辦公室的一場會議中告訴顧問，他們必須向汽油零售商和石油公司施壓，要求降低價格。

不過，據曾與川普交談的人士透露，相較於顧問和國會共和黨人，川普較不關注這場戰爭對期中選舉造成的衝擊。無論私下或公開場合，川普都堅持認為不應讓伊朗擁有核武。另據一名了解川普看法的人士透露，川普曾對其他人表示，他認為自己可以透過猛烈轟炸擊潰伊朗人的意志。

共和黨籍的聯邦眾議院外交事務委員會資深成員麥考爾（Michael McCaul）表示：「我相信他認為自己已經給過和平一次機會，正回到A計畫，也就是軍事行動。」

精華 FAQ

  • 他原本期待透過談判盡快收場，但隨著衝突延長、攻擊未停，他愈來愈挫折，開始認定伊朗只會對軍事武力有反應。

  • 戰爭帶來物價上漲、支持率下滑與美軍傷亡，也讓顧問擔心會吞噬他的總統任期，並拖累共和黨期中選舉前景。

  • 雖然以色列是重要盟友，但川普對內唐亞胡表達不滿，甚至不想見面；雙方在戰事策略與溝通上都出現更大摩擦。

伊朗 川普 以色列

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