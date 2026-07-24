美攻勢升級 B-1「槍騎兵」轟炸伊朗 川普可能這麼做…

美軍首度出動B-1「槍騎兵」轟炸伊朗。圖為一架B-1「槍騎兵」轟炸機7月4日飛越維吉尼亞州阿靈頓的美國陸戰隊戰爭紀念碑。（歐新社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 美軍首度出動B-1轟炸機空襲伊朗，顯示攻勢明顯升級。

美軍首度出動B-1轟炸機空襲伊朗，顯示攻勢明顯升級。 重點二： 川普稱已非常接近決定，考慮恢復更大規模軍事行動。

川普稱已非常接近決定，考慮恢復更大規模軍事行動。 重點三：伊朗宣稱反擊約旦、科威特美軍設施，但未獲證實。

美伊衝突持續升高。Axios 23日引述官員報導，美軍21日首度出動B-1「槍騎兵」（Lancer）長程轟炸機空襲伊朗 伊斯蘭革命衛隊目標，是本輪衝突重啟12天來首次動用這型戰略轟炸機，被視為美方軍事行動進一步升級。與此同時，美國總統川普 表示正考慮恢復對伊朗的大規模軍事行動，伊朗則宣稱攻擊約旦及科威特境內美軍設施，中東局勢持續升溫。

Axios報導指出，執行任務的B-1轟炸機自英國皇家空軍費爾福德基地起飛，飛行路徑一度出現在公開飛機追蹤網站上，社群平台X也流傳多架B-1起飛的畫面。不過，美國中央司令部當天發布的空襲聲明並未提及此次B-1任務，目前也未公布轟炸機實際攻擊的具體目標，以及是否較近期其他空襲取得更大戰果。

B-1「槍騎兵」是美軍現役長程戰略轟炸機之一，可低空超音速飛行，最大可攜帶24枚2000磅炸彈或數十枚巡弋飛彈，載彈量居美軍各型轟炸機前列。美軍先前執行針對伊朗的「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）期間，也曾多次動用B-1攻擊飛彈基地、指揮中心、武器儲存設施及防空系統。

中央司令部表示，美軍近期持續空襲伊朗軍事作戰中心、海上作戰能力、飛機機庫、無人機儲存設施及軍事後勤基礎設施，目的是進一步削弱伊朗威脅荷莫茲海峽商業航運的能力。

Axios分析指出，此次首度投入B-1轟炸機，顯示美軍軍事行動規模正逐步擴大。隨著美方持續向中東增派兵力，川普仍在評估是否恢復更大規模軍事行動。美國與以色列官員表示，相關作戰可能在數日內展開，但目前尚未正式拍板。

川普接受Axios專訪時表示，他正認真考慮發動新一輪大規模攻擊，「已非常接近作出決定」，並稱美軍已做好準備，但強調尚未作出最後決定。他表示，若有需要，以色列可迅速加入軍事行動，但美國具備單獨對伊朗採取行動的能力。

談及外交進展時，川普表示，伊朗有意恢復談判，但「還沒準備好達成協議」，認為德黑蘭方面仍希望修改談判內容，因此美方將持續施加軍事與政治壓力。

另一方面，伊朗伊斯蘭革命衛隊23日發表聲明，宣稱向約旦及科威特境內美軍設施發動新一輪飛彈及無人機攻擊，聲稱摧毀約旦一座美軍基地內的薩德反導系統雷達、一套愛國者防空系統及燃料儲存設施，並稱科威特一處空軍基地直升機機庫遭擊中，部分美軍人員受傷。

革命衛隊表示，此次攻擊是回應美軍連續12天空襲伊朗軍事目標，並警告只要美軍持續攻擊伊朗，針對中東地區美軍基地的報復行動便不會停止，區內美軍設施仍是合法打擊目標。

不過，截至目前，美國、約旦及科威特官方均未證實伊朗所宣稱的戰果，也未確認薩德雷達、愛國者防空系統遭摧毀，或有美軍人員傷亡，相關說法仍無法獲得獨立消息證實。

此外，華爾街日報引述知情人士報導，美國正持續向中東增派兵力、武器裝備及醫療人員，希望為川普提供更多軍事選項。目前美軍在中東已部署數萬名官兵、超過10艘軍艦，包括兩個航空母艦打擊群、11艘飛彈驅逐艦及一支海軍陸戰隊遠征隊，區域軍事部署規模持續擴大。

雖然美軍持續加強打擊行動，但伊朗仍未改變對荷莫茲海峽的強硬立場，並持續對區內美軍基地發動攻擊。部分美國國防官員認為，伊朗在荷莫茲海峽周邊的軍事能力已大幅削弱，但也有官員指出，伊朗仍具備攻擊商船及區域航運的能力，局勢仍存在高度不確定性。