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先破牆再鑽洞引爆…伊朗精準攻擊美情報站 疑俄暗助

編譯盧思綸／綜合23日電
伊朗近月精準打擊美國中央情報局在波灣國家多處據點，圖為伊朗軍方2025年初在未公...
伊朗近月精準打擊美國中央情報局在波灣國家多處據點，圖為伊朗軍方2025年初在未公開地點舉行新型無人機列裝儀式。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：伊朗近月精準打擊美中情局在波灣多處據點，疑達近12處。
  • 重點二：沙國使館外牆被兩架改良見證者無人機破壞，疑為協同攻擊。
  • 重點三：美方懷疑俄羅斯提供目標情報或無人機技術，正持續調查。

路透22日引述四名知情美國情報的人士透露，伊朗近月精準打擊美國中央情報局在波灣國家多處據點，最多可能接近12處；尤其3月美駐沙烏地阿拉伯大使館遇襲時，兩架「見證者」無人機疑掌握使館外牆弱點，第一架先炸出缺口，第二架再循缺口飛入引爆，引發美方懷疑俄羅斯暗中協助，正調查莫斯科是否提供目標情報或先進無人機技術。

消息人士引述部分分析人員稱，除俄國外，幾乎沒有其他國家具備取得這類敏感情報的能力與對美動機。俄國協助關係密切的德黑蘭並不意外，但若進一步提供敏感情資，將顯示莫斯科有意加大干擾美國區域行動的力道，尤其華府目前正掙扎結束伊朗戰爭。

根據報導，中情局至少兩處中東據點在3月時遇襲，一處是設於美駐利雅德大使館內的中情局情報站，另一處位於伊拉克東部。

部分消息人士稱，還有其他中情局據點被攻擊，數量「超過1處、少於12處」，除此之外未透露更多細節。

一名能取得相關文件的區域官員表示，某西方情報機構內部備忘錄認為，俄國很可能參與鎖定區域內的中情局設施。

兩名在波灣地區的知情西方官員描述，分析人員認為，針對沙國的攻擊動用了兩架經俄國改良的伊朗「見證者」無人機，第一架無人機先在大使館外牆較脆弱處炸出一個洞，第二架再從這個洞飛進去後引爆。

另一名消息人士表示，俄羅斯提供「Kometa-M」衛星導航系統，提升伊朗「見證者-136」無人機的精準度及抗干擾能力。華爾街日報3月率先披露此事，遭克里姆林宮斥為「假新聞」。

中情局在各國的主要據點通常設於美國使館內，稱為「情報站」。中情局另在區域設有辦公室、安全屋、後勤樞紐及監控等行動設施，位置均高度保密。

美伊開戰後，俄羅斯是否協助德黑蘭屢受關注，但部分消息人士提醒，伊朗也可能只是鎖定美國大使館，意外擊中其中的中情局據點。

精華 FAQ

  • 報導稱，伊朗近月精準打擊美國中央情報局在波灣國家多處據點，至少包含設於利雅德大使館內的情報站與伊拉克東部一處設施，整體可能接近12處。

  • 因為攻擊展現出對敏感目標的精準掌握，部分分析認為除俄國外，其他國家較難取得這類情報且具明確動機，美方因此懷疑莫斯科可能提供目標情報或先進技術。

  • 消息人士稱，兩架經俄方改良的見證者無人機疑先後出擊，第一架先炸開外牆弱點，第二架再循缺口飛入後引爆，呈現出高度配合的攻擊方式。

伊朗 俄羅斯 俄國

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