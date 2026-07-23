超越史詩怒火？川普曝考慮對伊朗發動大規模攻擊 先拿凍結資金開刀

川普總統23日在白宮玫瑰園舉行的2025年世界大賽冠軍洛杉磯道奇隊表揚活動上發表談話。(歐新社)

川普 總統23日接受Axios訪問時表示，他正認真考慮重啟對伊朗 的大規模作戰行動，包括發動規模超越「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）期間攻勢的襲擊。川普隨後在真實社群發文指出，將動用美國掌控的伊朗資金，支付遇襲船舶的損失。

美伊衝突持續升級，已導致油價突破每桶100美元，而重返全面戰爭在美國國內極不受歡迎。川普在簡短訪問中承認，這項決定將帶來後果，並強調他尚未做出決定，也沒有透露決定期限。另有2名美國官員證實，目前尚未做出決定，軍方也未接獲任何新命令。

川普說：「我正在考慮發動大規模攻擊，規模將比以往任何一次都更大。我已接近做出決定，我們已為此做好一切準備。」

川普同時指出，只要他開口，以色列 「2分鐘內就會加入」，但「我們不需要任何人」協助對伊朗發動新一輪行動。他表示，以色列加入襲擊將帶來「後果」，暗示伊朗可能對以色列展開報復。川普並透露，伊朗人「想要談判」，但目前尚未準備好達成協議，「他們承受的痛苦還不夠」。

截至目前，伊朗沒有展現任何改變路線的意願，也加強在該區域的攻擊。伊朗支持的葉門青年運動叛軍已開始攻擊紅海上的沙烏地阿拉伯船隻。川普在真實社群寫道，青年運動是伊朗的代理人，若再次向紅海船隻開火，「美國將追究伊朗的責任」，而「伊朗以及青年運動本身當然都將遭到重大軍事懲罰」。

川普接著發文宣布：「從現在起，任何對船隻、貨物或相關事物造成的損害，都將由美國持有並控制的伊朗資金支付。這些損失可能非常龐大，但儘管如此，這是公平且公正的做法。」他還說，在另行通知前，這項聲明應被視為正式表態。