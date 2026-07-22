整理包／伊朗戰火揭波灣國家致命弱點 海水淡化廠接連遇襲

伊朗戰火凸顯波灣國家高度依賴海水淡化的致命弱點。圖為沙烏地阿拉伯拉斯海爾發電與海水淡化廠。（路透）

伊朗 戰事曝露波斯灣產油國家的一項致命弱點：當地雖然能源豐富，淡水資源卻極度匱乏，數千萬人口的日常用水高度仰賴海水淡化。然而，過去數月已有多座設施接連遇襲。如果衝突持續升高，海水淡化廠或輸水管線遭到重創，恐使動盪局勢進一步惡化，引發更嚴重的人道與經濟危機。以下是四大重點整理：

1、波灣地區極度依賴淡化水

波灣是全球最缺水的地區之一，各國仰賴海水淡化供應民生及產業用水，才能在沙漠中發展商業與觀光。阿布達比、杜哈等快速擴張的城市，依賴程度尤其高。

全球約一半海水淡化產能集中在波灣六國，當地約6,000萬人口中，許多人仰賴淡化水。淡化水占科威特淡水用量的90%、阿曼86%、沙烏地阿拉伯70%，阿聯也達42%。

2、淡化設施脆弱易受創

開戰初期已有數座淡化廠受損。7月停火破裂後，科威特多座電力與海水淡化設施接連遇襲，部分發電機組受損。巴林也通報淡化廠遭伊朗無人機擊中；伊朗則指控美國攻擊格什姆島淡化廠，導致30個村莊停水。

淡化海水需要大量電力，因此設施常與發電廠相鄰。即使攻擊只鎖定發電設備，也可能同時癱瘓供電與海水淡化系統，引發水電雙重危機。

3、淡化廠重建曠日廢時

海水淡化廠使用複雜且昂貴的技術，遭摧毀後可能需要數年重建，嚴重受損也需數周至數月修復。輸水管線同樣可能遇襲，但通常較快修復。

波灣國家雖建立戰略儲水，多半只能維持數天。阿聯目標是在極端緊急情況下儲備45天以上用水。短期可採取限水、配給及發放瓶裝水等措施；若水源耗盡，當局可能必須疏散居民。

4、國際法有明令但戰火下難保

《日內瓦公約》附加議定書明文禁止攻擊飲用水設施，因為這類設施攸關平民生存。然而，伊朗、巴林與科威特的淡化設施仍先後遭到攻擊或波及，顯示國際規範在現實衝突中難以徹底約束交戰行為，民生基礎設施依舊暴露於戰火威脅之下。