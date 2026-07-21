我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多蔬果別急著買 員工曝採購前必做1件事

台工程師家庭大量移居亞利桑納州 這處將打造「美國竹北」

英國開放基地給美軍打伊朗 新任英相柏能延續前任政策恐淪戰罪共犯

編譯盧思綸／即時報導
工黨黨魁柏能20日出任英國首相，並於唐寧街官邸發表談話。(美聯社)
工黨黨魁柏能20日出任英國首相，並於唐寧街官邸發表談話。(美聯社)

彭博22日引述知情人士報導，英國新任首相柏能延續前任施凱爾的政策，同意開放部分英國基地給美軍對伊朗實施防禦打擊。此舉恐將英國捲入戰爭罪爭議，但也可能是美國總統川普對柏能釋出友善態度的原因之一。

知情人士透露，美軍7月初、10天前恢復對伊朗的軍事打擊後，前英相施凱爾曾於17日召開高層會議磋商如何因應，與會部長決定延續原政策，允許美國軍機使用位於印度洋的狄耶戈加西亞（Diego Garcia）基地，以及位於英格蘭西部格洛斯特郡（Gloucestershire）的費爾福德皇家空軍基地（RAF Fairford），用於反制伊朗飛彈威脅，以及打擊襲擊荷莫茲海峽的伊朗據點。

柏能20日就任後已了解相關討論，且同意那場會議的決定。知情人士強調，柏能延續前政府政策，提供英國基地給美國執行防禦打擊，這代表前述基地可能成為美國這波軍事打擊的一環。

不過，柏能這項決定恐面臨國內左派反彈。綠黨與自由民主黨認為，川普已揚言攻擊伊朗橋梁、發電廠等民用基礎設施，若英國基地被用於相關行動，不僅可能引發法律問題，也可能使英國淪為戰爭罪共犯。

彭博報導指出，柏能此舉可能也是川普對他態度友善的原因。

柏能20日就任後隨即與川普通話。川普當天證實，兩人討論北海石油、貿易、軍事同盟及荷莫茲海峽除雷等議題，形容通話「非常愉快」且「很有意思」，並透露雙方不久後將會面。

精華 FAQ

  • 柏能延續前任施凱爾的決定，同意美軍使用英國相關基地，支援對伊朗的防禦打擊，讓英國基地可能成為美方軍事行動的一環。

  • 知情人士指出，位於印度洋的狄耶戈加西亞基地，以及英格蘭西部格洛斯特郡的費爾福德皇家空軍基地，都可能供美軍執行相關任務。

  • 因川普曾揚言攻擊伊朗民用基礎設施，若英國基地被用於相關行動，可能涉及法律風險，甚至讓英國被指為戰爭罪的共犯。

川普 伊朗 施凱爾

上一則

東京抗酷暑推短褲上班 女性反彈：不公平又有「腿毛騷擾」

延伸閱讀

柏能接英相 首先和川普、澤倫斯基通話 推內政10年計畫

柏能接英相 首先和川普、澤倫斯基通話 推內政10年計畫
10年來第7位首相 柏能怎樣打破英國困局？

10年來第7位首相 柏能怎樣打破英國困局？
柏能就任英相：施政核心關懷人民 將提10年計畫全力以赴

柏能就任英相：施政核心關懷人民 將提10年計畫全力以赴
英國新首相確認了 「北方之王」柏能出任工黨黨魁 20日接大位

英國新首相確認了 「北方之王」柏能出任工黨黨魁 20日接大位

熱門新聞

柬埔寨首相洪瑪奈（圖左）17日會見大陸國家主席習近平時重申，柬方堅定奉行一個中國原則。(新華社)

柬埔寨挺「一個中國」還支持武統 台灣宣布取消免簽優惠

2026-07-19 22:26
日本天皇德仁、皇后雅子（右）與女兒愛子公主（中）3月8日在東京觀看世界棒球經典賽日本隊對戰澳洲隊的「天覽試合」。（美聯社）

不甩民意盼愛子當首位女天皇 日本國會通過修正案 仍維持男系繼承

2026-07-17 02:15
歐洲的冷氣普及率通常偏低，但2026年夏季高溫帶動冷氣需求，其中中國家電巨頭美的推出的PortaSplit，更成為當地今夏最搶手的商品之一。(路透)

BBC：歐洲人搶購一款中製便攜式冷氣 買家直呼「革命」

2026-07-16 21:49
泰國芭達雅有男女在公園的石桌上公然發生性行為，影片被拍下後在網路上瘋傳。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Дмитрий ）

泰國芭達雅公園石桌活春宮 女上男下激情野戰全被拍

2026-07-16 00:40
人妻在蒸氣室內大膽朝小鮮肉伸手；示意圖。(取材自pexels/Pavel Danilyuk)

37歲人妻三溫暖內「摸18歲少男私處」 丈夫面前被逮捕

2026-06-29 00:27
捷克眾議長岡村富夫。(歐新社)

捷克議員籲眾議長取消訪中 要求發布中國旅遊警示

2026-07-18 13:25

超人氣

更多 >
慶「女足」票房破15億… 周星馳重現25年前醬爆舞 網喊：青春回來了

慶「女足」票房破15億… 周星馳重現25年前醬爆舞 網喊：青春回來了
英特爾宣布另一波裁員

英特爾宣布另一波裁員
19年前申請入籍填假名 田州男遭取消公民身分…自我遣返

19年前申請入籍填假名 田州男遭取消公民身分…自我遣返
5種身體疼痛 急診室醫師：絕不能輕忽

5種身體疼痛 急診室醫師：絕不能輕忽
林瑞陽16歲女兒登伸展台 張庭1句話鼓勵：我可能早放棄了

林瑞陽16歲女兒登伸展台 張庭1句話鼓勵：我可能早放棄了