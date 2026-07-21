五角大廈：美國對伊朗戰爭已耗資375億美元

美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）。（路透）

美國國防部長赫塞斯 （Pete Hegseth）今天表示，美方對伊朗 戰爭的成本截至目前攀升至375億美元，較前一次公布的估算成本大增近80億美元。

路透報導，赫塞斯在美國聯邦參議院撥款委員會舉辦的聽證會中告訴國會議員，這個金額也已納入截至9月30日為止的預估成本。

國防部5月中旬在國會山莊（Capitol Hill）一場預算聽證會中表示，對伊朗戰爭的成本已攀升至將近290億美元。

這是美軍7月稍早恢復對伊朗採取軍事行動以來，赫塞斯首次在撥款委員會聽證會接受國會議員質詢；一同出席的還有美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）