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五角大廈：美國對伊朗戰爭已耗資375億美元

中央社／華盛頓21日綜合外電報導
美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）。（路透）
美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）。（路透）

美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）今天表示，美方對伊朗戰爭的成本截至目前攀升至375億美元，較前一次公布的估算成本大增近80億美元。

路透報導，赫塞斯在美國聯邦參議院撥款委員會舉辦的聽證會中告訴國會議員，這個金額也已納入截至9月30日為止的預估成本。

國防部5月中旬在國會山莊（Capitol Hill）一場預算聽證會中表示，對伊朗戰爭的成本已攀升至將近290億美元。

這是美軍7月稍早恢復對伊朗採取軍事行動以來，赫塞斯首次在撥款委員會聽證會接受國會議員質詢；一同出席的還有美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）

精華 FAQ

  • 赫塞斯在美國聯邦參議院撥款委員會聽證會上表示，截至目前，美方對伊朗戰爭的成本已攀升至375億美元，這是最新對外公布的估算數字。

  • 國防部5月中旬曾估算成本近290億美元，如今更新為375億美元，等於較前次公布再增加近80億美元，顯示相關軍事支出持續擴大。

  • 他是在美國聯邦參議院撥款委員會舉行的聽證會中向國會議員說明，並指出這個金額已包含截至9月30日為止的預估成本，凱恩也一同出席。

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