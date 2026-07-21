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美軍打贏每一仗卻輸掉伊朗戰爭 中情局前分析師：給北京上了3課

編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普19日在新澤西州出席世界盃足球賽決賽。（路透）
美國總統川普19日在新澤西州出席世界盃足球賽決賽。（路透）

專注國安與法律政策的美國新聞網站「法律戰」（Lawfare）20日發表美國中情局前分析師克利（Julia Curlee）文章指出，美國贏得每一場對伊朗的戰役，卻輸掉整場戰爭，凸顯「短期戰爭迷思」，這讓北京學到3個教訓：斬首攻擊未必能瓦解國家、封鎖關鍵海峽的成本遠低於破解封鎖，以及戰事一旦拖長，優勢將轉向準備更充分、承受力更強的防守方。

曾在拜登政府和川普第二任擔任白宮國安會主管的克利，現為「法律戰」旗下研究員，她以中共解放軍的角度汲取美伊戰爭的教訓指出，中國攻台成本最低的途徑，是以突襲斬首癱瘓台灣領導與指揮體系，迅速登陸並造成既成事實，趕在美國及盟友介入前結束戰爭。

這種「速戰速決」構想歷史悠久，但戰績卻很差。德國兩度企圖以速戰避免世界大戰陷入消耗戰，日本偷襲珍珠港也希望迫使美國談判，最終都事與願違；俄羅斯2022年突襲基輔，以及美以2026年斬首伊朗領導層，同樣未能迅速終結戰爭。

軍事史學家諾蘭（Cathal Nolan）稱其為「短期戰爭迷思」，即侵略者誤以為大膽突襲與高科技，可以取代人力、物資與持久力，避免陷入自身承受不起的長期消耗戰。

北京雖具備龐大軍力與資源，仍可能受「短期戰爭迷思」吸引，因為侵台一旦拖長，恐演變為與美國及盟友的全面衝突，甚至危及中共政權。

當前有2個跡象加深這種風險：一是習近平已將兩岸統一與個人及中共正當性綁定，一旦認定勝算足夠，更可能動武；二是解放軍高層遭大規模清洗，一些經驗豐富、膽敢壓抑樂觀評估的將領可能落馬，而無法向領導人說出真相的軍隊，更容易向領導人承諾速戰速決。

儘管伊朗與台灣在地理、能源與軍事條件上差異甚大，不能直接類比；但美伊戰爭仍給北京上了3課。

首先，斬首行動未必能使國家瓦解。

俄國在2022年想以斬首行動迫使烏克蘭投降，但斬首未能成功，烏克蘭總統澤倫斯基也沒有流亡，讓俄烏戰爭長期化。美以擊殺伊朗最高領袖及大批將領後，伊朗政權與指揮鏈也未瓦解，顯示現代國家可透過權力備援與指揮下放持續運作。不過，北京有理由認為，相較於伊朗神權體制，台灣的世俗民主制度與富裕民眾可能缺乏同等抵抗意志。

但若解放軍認定只要迅速移除領導人就能迫使台灣投降，而首波攻擊若落空，可能難以追蹤轉入都市地下據點的台灣領導層。

因此，北京可能不會放棄斬首，而是避免讓斬首成為整體計畫的單一成敗關鍵，並搭配切斷海底電纜、網路攻擊、癱瘓通訊、顛覆與假訊息行動，阻止台灣倖存政府維持指揮、安定民心及完成權力交接。

其次，封鎖海峽和打通海峽的成本不對等，防守方能用較低成本封鎖關鍵海峽，迫使攻擊方付出高昂代價解封。

荷莫茲海峽封鎖讓北京了解到，廉價而分散的拒止武器，如機動反艦飛彈、水雷與蜂群無人機，足以大幅提高渡海與後續補給成本；若台灣廣泛部署，可能讓解放軍登陸付出慘重代價。

但水雷能嚇退商船與保險公司，未必能阻止願意承受損失的軍隊，主要作用仍是拖延掃雷、打亂渡海時程。

因此，解放軍可能一方面改採封鎖，利用台灣高度依賴進口的弱點，重新取得成本優勢；另一方面強化掃雷、獵殺機動發射器及先制摧毀布雷能力，以突破台灣的海上拒止。

最後，戰事一旦拖長，優勢將轉向準備更充分、承受力更強的一方。

斬首行動若未能終結戰爭，防守方就有時間分散兵力、布設水雷並持續海上拒止；若攻擊方又無法迅速破解，原定數周結束的戰爭便可能拖成消耗戰。伊朗正是靠機動、隱蔽與備援部署，撐過美軍打擊，最後比的不是誰贏得更多戰鬥，而是誰更能承受長期代價。

北京或許因此認為，美國不願長期投入一場代價高昂的戰爭，而中國人口更多、準備更久，也更有能力撐下去。但中國約80%的進口石油經過麻六甲海峽，持久戰仍可能暴露其能源與出口命脈弱點。

為降低風險，北京已建立近14億桶戰略石油儲備，相當於逾4個月的海運進口量，其中多數是低價購入的受制裁原油；同時囤積糧食與金屬，並打造較不易受制裁衝擊的金融體系。

即便如此，台海戰爭仍可能升高為全球甚至核子衝突。若北京誤判美國介入意願或台灣抵抗決心，習近平可能反而陷入原本最想避免的長期戰爭。

精華 FAQ

  • 最大警示是，斬首與突襲不一定能摧毀對手政權，且戰事一旦拖長，優勢常轉向更能承受消耗、準備更充分的一方。

  • 可能先以斬首癱瘓台灣指揮體系，再搭配切斷海底電纜、網路攻擊、癱瘓通訊與假訊息操作，盡快造成既成事實。

  • 因為若首波斬首失敗，台灣可分散並持續運作；同時中國雖有準備與儲備，但仍受麻六甲海峽與能源、出口命脈限制。

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