伊朗濃縮鈾離心機下落疑見光 傳藏在神秘「鎬山」6月底衛星影像曝光
華爾街日報20日引述美國與以色列官員透露，以色列情報部門評估，伊朗可能已在去年秋天把上千台濃縮鈾離心機轉移至戒備森嚴的「鎬山」。這座神祕地下設施深藏山體，據稱比福爾多核設施更深，即使動用專門摧毀地下掩體的炸彈，也未必能將其徹底摧毀。報導中指出，以色列已將此情報分享給美國。
美國總統川普13日受訪時點名伊朗鎬山（Pickaxe Mountain），稱「值得狠狠炸一波」，是他首度明確將該處列為目標。
鎬山在去年以伊戰爭期間並非優先轟炸目標，自2月28日美伊再度交戰以來也尚未遇襲。不過，美以官員與專家長期擔心，伊朗可能利用當地隧道儲存或製造核設備，甚至設置小型濃縮設施，生產可裂變物質。一名熟悉目標選定工作的以色列軍方官員表示，近期空襲未充分打擊伊朗的核武相關活動，「仍有更多工作要做」，包括攻擊鎬山。
鎬山在伊朗稱為科朗山（Mount Kolang），位於納坦茲（Natanz），在一座主要核設施附近，受到美國與以色列長年監控。鎬山地下設施原本用來取代一座在2020年爆炸後嚴重受損的離心機組裝廠，該起爆炸可能涉及蓄意破壞。
這座設施由2處深埋地下的隧道區組成。專家估計，地下設施深入堅硬的花崗岩層下方約300至450英尺（約91公尺至137公尺），內部空間足以容納數座核相關設施。
以色列i24頻道報導，根據衛星影像，鎬山比去年美軍空襲的福爾多（Fordow）地下核設施還要深，由於隧道藏在山體深處，即使使用專門攻擊地下掩體的炸彈，也難以徹底摧毀。
關注核武與防止核擴散議題的智庫「科學暨國際安全研究所」表示，過去15個月，當地持續出現卡車進出、隧道加固及設置安全警戒區等活動。一處建於2007年的舊隧道網周邊也曾施工，之後遭伊朗封閉。所長歐布萊特（David Albright）認為，伊朗將離心機移入隧道的說法具合理性。
半島電視台引述報導中東新聞的美國網站「監督者」（Al-Monitor）指出，情報機構懷疑，德黑蘭可能企圖在當地興建祕密的濃縮鈾設施，作為核計畫的「戰略備案」。不過，伊朗始終聲稱，該設施僅用於組裝及製造先進離心機。
前美國國家安全會議伊朗事務主任史旺森（Nate Swanson）則警告，國際原子能總署（IAEA）至今無法進入鎬山查核，任何在地下強化設施內進行、但未申報的核活動，都足以引發憂慮。IAEA署長葛羅西（Rafael Grossi）3月表示，伊朗曾於2021年宣布，有意在該地點「進行核活動」。
離心機可用於濃縮鈾，供民用核能或潛在核武製造。伊朗雖否認發展核武，卻已生產約1000磅、濃縮度達60%的鈾，接近武器級濃度。
不過，離心機移入鎬山不代表當地一定設有濃縮鈾設施。德黑蘭可能只是將去年6月遭美國空襲後倖存或備用的離心機轉移至地下，以免再遭摧毀；這些設備原本存放何處，目前仍不清楚。
以方評估，伊朗可能已在去年秋天把上千台濃縮鈾離心機轉移至戒備森嚴的鎬山地下設施，並已將相關情報分享給美國。 因為鎬山深藏山體內，據稱比福爾多更深，地下空間埋在堅硬花崗岩層下方約300至450英尺，即使動用專門掩體炸彈也未必能完全摧毀。 伊朗聲稱鎬山僅用於組裝與製造先進離心機，但美方與專家擔心當地可能藏有未申報核活動；由於IAEA無法進入查核，疑慮持續升高。
精華 FAQ
以方評估，伊朗可能已在去年秋天把上千台濃縮鈾離心機轉移至戒備森嚴的鎬山地下設施，並已將相關情報分享給美國。
因為鎬山深藏山體內，據稱比福爾多更深，地下空間埋在堅硬花崗岩層下方約300至450英尺，即使動用專門掩體炸彈也未必能完全摧毀。
伊朗聲稱鎬山僅用於組裝與製造先進離心機，但美方與專家擔心當地可能藏有未申報核活動；由於IAEA無法進入查核，疑慮持續升高。
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