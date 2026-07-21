伊朗代理人宣布紅海封鎖沙烏地 全球石油供應恐減7% 亞洲又遭殃

進入紅海的重要門戶曼德海峽於7月12日的衛星影像，伊朗當時揚言封鎖這條海峽。（路透）

紐約時報報導，伊朗 扶植的葉門叛軍「青年運動」20日宣布，在紅海對沙烏地阿拉伯 實施海上封鎖。青年運動控制區鄰近紅海南端的曼德海峽，恐切斷沙烏地經紅海出口石油 的要道，並在美伊戰爭中開闢新戰線，進一步衝擊全球能源供應。

路透報導，曼德海峽是進出紅海的重要門戶，若遭全面封鎖，沙烏地大部分石油將無法出口，全球石油供應恐減少7%。紐時引述海事數據公司Kpler指出，沙烏地近月每天經曼德海峽出口逾360萬桶石油及相關燃料，多數運往亞洲。目前全球石油運輸量已因中東戰爭減少約10%。

青年運動未說明封鎖範圍及具體方式，但其控制區鄰近紅海南端的曼德海峽。這條水道連接紅海與亞丁灣，是沙烏地從紅海港口向亞洲出口石油的主要航線；荷莫茲海峽實質封鎖後，曼德海峽戰略地位更加關鍵。

青年運動發言人薩里（Yahya Saree）20日在電視談話中指控，沙烏地多年來封鎖葉門港口與機場，並施加陸、海、空限制。青年運動武裝部隊聲明，為回應沙烏地「不公且壓迫的封鎖」，將依循「以眼還眼」原則，即刻對沙國實施海上禁運。

薩里並警告，青年運動已準備好回應沙烏地任何報復行動，利雅德若採取反制措施，將面臨「全面且嚴厲的升級」。

沙烏地外交部聲明譴責封鎖令，且強硬表示將依照國際法採取一切必要措施，以保護沙國船隻。沙國領導的葉門聯軍也聲明，屆時將以武力回應，並已開始採取措施，保護航經曼德海峽的沙國船隻。

沙烏地石油巨擘魯梅揚（Yasir al-Rumayyan）近日表示，繞過遭封鎖的荷莫茲海峽、改由紅海港口出口，已成為沙烏地經濟的「生命線」。

青年運動在2023年底加薩戰爭期間曾以劫船、無人機及飛彈攻擊威脅紅海航運，迫使船隻改繞非洲好望角，推高全球運輸成本。如今荷莫茲海峽又因美伊相互封鎖受阻。

分析人士指出，這波封鎖令表面上是沙烏地與青年運動停火破局，實際上與更廣泛的區域戰爭密切相關。沙國與青年運動維持4年的停火上周破裂。青年運動指控沙烏地轟炸葉門主要國際機場，企圖阻止一架伊朗客機降落沙那，隨後向沙烏地南部一座機場發射彈道飛彈。

國際危機組織葉門問題資深分析師納吉（Ahmed Nagi）表示，青年運動的說法有助爭取葉門國內支持，但背後與伊朗關係密切；若衝突擴及曼德海峽，影響將遠超沙烏地，並重創全球貿易。