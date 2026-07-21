我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「台幣長什麼樣？」竟是詐騙開場白 華人在超市險中招

林青霞代管謝賢遺產？影迷會駁斥：可信度幾乎為零

整理包／青年運動威脅封鎖沙國船運 紅海油路告急 6重點一次看

編譯季晶晶／綜合外電
曼德海峽是紅海通往亞丁灣的重要門戶，青年運動威脅封鎖航道，恐衝擊沙烏地原油出口並...
曼德海峽是紅海通往亞丁灣的重要門戶，青年運動威脅封鎖航道，恐衝擊沙烏地原油出口並推高油價。(美聯社)

伊朗戰爭爆發後，沙烏地阿拉伯利用輸油管，讓原油改經紅海出口，避開幾乎關閉的荷莫茲海峽。但葉門叛軍青年運動周一宣布，對沙國實施海上封鎖，恐讓這條替代航道也陷入危機。

一、紅海航道有多重要？

蘇伊士運河、紅海與曼德海峽，是船隻往返歐洲與亞洲的捷徑。青年運動2023年發動攻擊前，全球近10%海運貿易經過曼德海峽，去年已降至約3%。

二、沙國有多依賴紅海？

荷莫茲海峽航運受阻後，沙國將更多原油透過管線送往西岸延布港。5月每日經延布出口365萬桶原油，相當於沙國戰前原油總出口量的一半以上。

三、船不走紅海怎麼辦？

油輪從延布運油至亞洲，必須穿越狹窄的曼德海峽並駛過葉門海岸，崎嶇海岸有利青年運動發動攻擊。油輪不敢通行，可能改道非洲南端，航程增加數千英里，時間多花兩周，運費與保險成本會上升，恐進一步推高油價。

四、為何現在威脅沙國？

青年運動與沙國自2022年維持脆弱停火。沙國戰機近日轟炸沙那機場，阻止載有青年運動代表團的伊朗飛機降落（代表團剛參加完伊朗前最高領袖哈米尼的葬禮）。青年運動隨即攻擊沙國的艾卜哈機場，並警告將持續干擾沙國機場，直到沙那機場的「封鎖」解除。

五、紅海近期攻擊事件？

美國與以色列2月空襲伊朗後，青年運動多次揚言關閉曼德海峽。7月初恢復攻擊後，接連擊沉兩艘散裝貨輪，造成船員死亡、另有船員遭挾持。青年運動也攻擊延布附近的一艘船。

六、青年運動是什麼組織？

青年運動反美、反以色列，是伊朗「抵抗軸心」成員，被美國與歐盟列為恐怖組織。該組織2014年奪取葉門首都沙那，目前控制西北部及大部分紅海沿岸。除了接受伊朗訓練、技術與武器，也有其他武器來源，並保有決策自主權。

精華 FAQ

  • 因沙國在荷莫茲海峽受阻後，改靠延布港經紅海外運原油；青年運動若封鎖曼德海峽並攻擊船隻，這條替代航線就可能失去安全性。

  • 5月沙國每日經延布出口365萬桶原油，約占戰前原油總出口量的一半以上，顯示紅海航線已成為沙國重要的出口支柱。

  • 油輪可能被迫繞行非洲南端，航程增加數千英里、時間多兩周，運費與保險成本都會上升，進一步對全球油價形成上行壓力。

伊朗 荷莫茲海峽 沙烏地阿拉伯

上一則

伊朗革命衛隊：荷莫茲維持關閉、巴林美軍雷達與愛國者陣地遭襲

延伸閱讀

中東兩大油路恐同時受阻？伊朗要青年運動待命封紅海門戶 油價周飆12%

中東兩大油路恐同時受阻？伊朗要青年運動待命封紅海門戶 油價周飆12%
荷莫茲好危險 船東加碼6個月獎金誘船員賣命運油 紅海戰爭險費率也飆

荷莫茲好危險 船東加碼6個月獎金誘船員賣命運油 紅海戰爭險費率也飆
不只荷莫茲 伊朗威脅封鎖紅海曼德海峽 油價恐飆升200元

不只荷莫茲 伊朗威脅封鎖紅海曼德海峽 油價恐飆升200元
川普誓言要讓伊朗為美軍士兵身亡「付出數倍代價」 油價連兩日上漲

川普誓言要讓伊朗為美軍士兵身亡「付出數倍代價」 油價連兩日上漲

熱門新聞

柬埔寨首相洪瑪奈（圖左）17日會見大陸國家主席習近平時重申，柬方堅定奉行一個中國原則。(新華社)

柬埔寨挺「一個中國」還支持武統 台灣宣布取消免簽優惠

2026-07-19 22:26
日本天皇德仁、皇后雅子（右）與女兒愛子公主（中）3月8日在東京觀看世界棒球經典賽日本隊對戰澳洲隊的「天覽試合」。（美聯社）

不甩民意盼愛子當首位女天皇 日本國會通過修正案 仍維持男系繼承

2026-07-17 02:15
歐洲的冷氣普及率通常偏低，但2026年夏季高溫帶動冷氣需求，其中中國家電巨頭美的推出的PortaSplit，更成為當地今夏最搶手的商品之一。(路透)

BBC：歐洲人搶購一款中製便攜式冷氣 買家直呼「革命」

2026-07-16 21:49
人妻在蒸氣室內大膽朝小鮮肉伸手；示意圖。(取材自pexels/Pavel Danilyuk)

37歲人妻三溫暖內「摸18歲少男私處」 丈夫面前被逮捕

2026-06-29 00:27
泰國芭達雅有男女在公園的石桌上公然發生性行為，影片被拍下後在網路上瘋傳。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Дмитрий ）

泰國芭達雅公園石桌活春宮 女上男下激情野戰全被拍

2026-07-16 00:40
捷克眾議長岡村富夫。(歐新社)

捷克議員籲眾議長取消訪中 要求發布中國旅遊警示

2026-07-18 13:25

超人氣

更多 >
曾自責「對不起他們母子」謝賢辭世 前媳婦張柏芝頭像換黑

曾自責「對不起他們母子」謝賢辭世 前媳婦張柏芝頭像換黑
港星余文樂宣布離婚「以後是家人」前妻是台灣皮帶千金

港星余文樂宣布離婚「以後是家人」前妻是台灣皮帶千金
謝賢辭世 9成遺產留給張柏芝生的兩個孫子

謝賢辭世 9成遺產留給張柏芝生的兩個孫子
謝賢病逝享壽89歲 謝霆鋒緊急返港送父最後一程 「永遠四哥」遺願曝光

謝賢病逝享壽89歲 謝霆鋒緊急返港送父最後一程 「永遠四哥」遺願曝光
謝賢過世4天已火化 謝霆鋒急返港奔喪 謝家低調辦後事原因曝

謝賢過世4天已火化 謝霆鋒急返港奔喪 謝家低調辦後事原因曝