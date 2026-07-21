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石油遭封、物價飆漲… 伊朗貨幣跌至歷史新低

編譯中心╱綜合20日電
近日美國多起襲擊行動恐再度引爆美伊全面戰爭，伊朗貨幣里亞爾匯率跌至歷史新低，政府...
近日美國多起襲擊行動恐再度引爆美伊全面戰爭，伊朗貨幣里亞爾匯率跌至歷史新低，政府發言人4月曾指出，戰爭造成的損失估計已高達2700億美元；圖為德黑蘭街頭。(路透)

隨著美國試圖進一步施壓伊朗早已相當疲弱的經濟，以及近日多起襲擊行動恐再度引爆美伊全面戰爭，伊朗貨幣里亞爾匯率跌至歷史新低，19日匯率一度貶至1美元兌195萬里亞爾，自美伊脆弱的停火協議本月初開始破裂以來，下滑近一成。

英國金融時報報導，美國總統川普上周重新對伊朗港口實施封鎖，阻斷石油出口並干擾進口，這是華府與德黑蘭爭奪荷莫茲海峽控制權的一環。他也撤銷允許伊朗銷售石油的豁免令，威脅德黑蘭的經濟命脈。

伊朗表示，美軍近日對南部沿海及內陸的橋梁、鐵路與機場等基礎設施發動攻擊。分析師認為，這是美方試圖迫使德黑蘭重返談判桌的行動一環。

在美國與以色列2月對伊朗開戰之前，伊朗經濟其實早已深陷困境，面臨通膨飆升、國際制裁及多年管理不善等多重壓力。開戰後伊朗經濟情勢更加惡化，6月通膨年增率高達近90%。

德黑蘭的40幾歲電氣技師赫薩姆說：「我幾乎快負擔不起我年幼孩子的基本生活所需。」他批評伊朗領導階層無視人民面臨的巨大困境，「我明白保家衛國的意義，但他們用我們的錢來打這場戰爭，卻把全部經濟負擔轉嫁給一般民眾」。

德黑蘭大學經濟學家博格西安（Albert Boghosian）指出，伊朗仍有能力靠國內生產滿足許多基本需求，尤其是糧食供應方面，但真正的挑戰在於物價，「通膨飆漲正不斷侵蝕民眾的購買力」。

伊朗花費多年打造其所謂「抵抗型」經濟，致力實現自給自足與多元化經濟，以利當局在制裁、衝突和國內動盪下仍能維繫政權，即便在其統治下，國家長年深陷嚴重經濟低迷。

英國智庫「交易所與集市基金會」（Bourse & Bazaar Foundation）表示：「美國官員很容易認為經濟壓力…將使他們取得優勢，然而這並不會動搖伊朗當局的作戰能力，伊朗可能會變得更窮困，卻仍能為美軍製造許多麻煩。」

儘管如此，這場持續數月的戰爭帶來空前經濟挑戰，美國與以色列不僅花費數周轟炸政府和軍事目標，產業及民用基礎設施也遭到打擊。

伊朗政府發言人莫哈傑拉尼（Fatemeh Mohajerani）4月指出，戰爭造成的損失估計高達2700億美元。在雙方4月同意停火前，美以曾轟炸伊朗兩大鋼鐵公司並襲擊多座石化廠。

這造成大規模裁員，一名伊朗勞工部副部長4月曾說，受戰爭直接或間接影響，已有200萬人失業。

精華 FAQ

  • 主要原因是美國加大經濟施壓，重啟對伊朗港口的封鎖並撤銷石油銷售豁免，導致出口受阻、外匯收入下降，市場信心也同步惡化。

  • 除了石油命脈受損，美以空襲還波及鋼鐵、石化等產業與橋梁、鐵路、機場等基礎設施，造成大規模裁員、投資萎縮與供應鏈混亂。

  • 最嚴重的是物價快速上漲侵蝕購買力，6月通膨年增率接近90%，許多家庭連基本生活所需都難以負擔，失業與收入下降問題也更惡化。

伊朗 石油 荷莫茲海峽

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