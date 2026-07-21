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防巴勒斯坦人越獄 以色列修法擬建鱷魚護城河

編譯中心╱綜合20日電
為強化監獄安全防線， 以色列高官擬推「鱷魚」護城河防止在押巴人越獄；圖為以色列北...
為強化監獄安全防線， 以色列高官擬推「鱷魚」護城河防止在押巴人越獄；圖為以色列北部的吉爾博亞監獄(Gilboa Prison)，專門關押涉及反以行動的高風險巴勒斯坦囚犯。(新華社)

為強化監獄安全防線，以色列政府近期在法規上邁出關鍵一步。以色列環境保護部長西爾曼（Idit Silman）已簽署最新命令，調整尼羅鱷（Nile crocodile）的法律管理分類，將其由原本受嚴格保護的野生動物，改列為可由特定政府機關依法管理的物種。外界普遍認為，此舉正是為國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben Gvir）積極推動的「鱷魚監獄」構想，鋪設法律基礎與配套依據。

綜合以色列時報、Ynet報導，班吉維爾日前提出這項前衛且具爭議的防禦構想。他建議政府研究在關押巴勒斯坦犯人等高風險對象的監獄周圍，開鑿並飼養大量尼羅鱷的「護城河」，藉由大型掠食者的天然威懾力，大幅增加囚犯越獄的難度與心理壓力。

班吉維爾透露，這項構想的靈感源自美國佛羅里達州一處鄰近大沼澤地的移民拘留設施。由於該處周圍棲息著大量野生鱷魚，曾被美媒暱稱為「鱷魚惡魔島」。他認為，這種結合地理環境與自然屏障的作法，相當適合做為以色列提升防獄安保的參考範本。據了解，位於以色列南部的凱齊奧特監獄（Ketziot Prison），因地理空間與設施條件，已被視為潛在的評估地點之一。

儘管官方強調本次修法僅是賦予監獄管理局等安全機關依法提出申請的權利，並非授權民間圈養或直接核准工程，但已在以色列政府內部與生態保育界引爆強烈對立。

以色列環境保護部法律顧問及自然與公園管理局均表達強烈反對立場。保育團體指出，依現行法律，野生動物管理應以生態保育、科學研究為目的，不應被工具化為監獄警戒或心理威懾手段。此外，以色列過去曾發生圈養鱷魚逃逸前例，若將具攻擊性的尼羅鱷引入監獄環境，一旦逃逸，將對周邊環境帶來不可逆的災難。

然而，監獄管理局目前已著手展開可行性評估，並派員前往專業養殖設施，針對尼羅鱷的生活習性、水體維護、安全防護規範及長期管理成本進行深入了解。

此議題也讓原本就高度緊張的巴以人權問題再度成為焦點。國際人權組織統計，目前約有9500名巴勒斯坦人遭以色列當局拘押，其中包括婦女與未成年人。許多人權團體長年抨擊部分監獄存在過度擁擠、酷刑及醫療資源匱乏等問題，如今「鱷魚護城河」構想更引發外界對收容環境人道標準的擔憂。

對此，以色列政府則澄清，所有監獄管理均嚴格依法運作，並依國家安全需求採取適當措施，堅決否認任何系統性不當對待。

目前「鱷魚監獄」計畫仍停留在評估階段，這項兼具威懾效果與巨大風險的奇招能否付諸實行，仍有待後續政局發展與風險評估結果而定。

精華 FAQ

  • 核心目的被外界解讀為替國安部長班吉維爾推動的「鱷魚監獄」鋪路，也就是讓監獄管理機關能依法申請使用尼羅鱷，作為周邊防越獄的天然威懾手段。

  • 他主張在關押巴勒斯坦高風險犯人的監獄外圍開鑿水域並飼養尼羅鱷，藉由大型掠食者的威嚇效果，提高越獄難度，同時增加囚犯心理壓力。

  • 反對者認為野生動物不應被工具化為監獄防線，且尼羅鱷具高攻擊性，一旦逃逸恐釀嚴重災害；同時巴勒斯坦囚犯待遇與人道問題也因此再度受關注。

巴勒斯坦 以色列

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