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荷莫茲好危險 船東加碼6個月獎金誘船員賣命運油 紅海戰爭險費率也飆

編譯葉亭均／綜合外電
民眾在伊朗海灘觀看在荷莫茲海峽上的船舶。(路透)
民眾在伊朗海灘觀看在荷莫茲海峽上的船舶。(路透)

隨著美伊持續交火、商船周末在荷莫茲海峽遭到攻擊，再加上支持伊朗的葉門武裝組織青年運動（胡塞）宣布對沙烏地阿拉伯實施海上封鎖後，荷莫茲與紅海航線的船運戰爭保險費率已大幅升高，將增加運輸成本。此外，有船東開出額外加碼六個月薪資作為獎勵的條件，試圖說服船員航經荷莫茲運油。

這使得船員們面臨殘酷的抉擇：是否要接受可觀的金錢回報並冒著生命危險完成航程？

彭博資訊報導，全球最大型超級油輪船東之一、總部位於首爾的長錦商船（Sinokor Group）向旗下船員提出這項方案，內容是執行一趟往返航程，先前往沙烏地阿拉伯或伊拉克裝載原油，再運往阿曼灣卸貨。根據彭博取得的一份上周稍晚發出的文件，該公司表示，若船員完成整趟往返航程，將額外提供六個月薪水作為獎勵，而整趟航程預期費時約一個月。

根據聯合國旗下航運機構的資料，自2月底戰爭爆發以來，至少已有59艘商業船舶在波斯灣及周邊水域遭到攻擊，造成17名船員死亡。

這些獎勵方案是在周一最新一波商船遭攻擊之前提出的，凸顯船舶通過這條水道時面臨的矛盾：船員必須在「放棄可能獲得的高額報酬」與「拿自己生命冒險」之間做選擇。

在多數船舶上，薪資最高的是船長，他們擁有最終的航行決策權。根據兩家航運公司的主管表示，油輪船長月薪最高可達1.5萬美元。至於初級船員在正常時期的月薪可能約1,500美元。一家船公司的主管表示，如果他們不願意駛入危險區域，船員有權要求離船並由其他人員替代。

船公司可因派遣船舶進出荷莫茲海峽而獲得數百萬美元的收入，而保險公司目前也對通過該水域的船舶收取高昂保費。

多家海事市場人士表示，由於周末期間商船持續遭攻擊，通過荷莫茲海峽的海上戰爭保險費率已升至船舶價值的多達10%，創下美伊衝突爆發以來最高。也有承保業消息人士表示，船東對於支付如此高昂的通行成本「感到猶豫」。

另一方面，紅海航運保險費用周一也上升，因為葉門宣布對沙國實施海上封鎖，升高了商船航行風險。消息人士透露，戰爭險保費指標已從上周五約船舶價值0.3%，周一上升至約0.75%。即使保費只是小幅變動，對一趟為期七天的航程而言，也可能意味著增加數十萬美元的額外成本。

葉門武裝組織的這項行動，在美國與伊朗交戰之際開闢了一條新戰線，也讓全球能源供應與貿易面臨的威脅從波斯灣擴大至更廣泛的區域。目前尚不清楚青年運動將如何對沙國實施海上封鎖，也不確定這是否意味著將重新恢復對航運的攻擊。

英國海事安全公司Ambrey周一表示，懸掛沙國國旗、由沙國擁有或營運的船舶，以及往返沙烏地阿拉伯與其紅海港口的船隻，都被評估為面臨青年運動攻擊的高風險，「胡塞武裝在2024年紅海危機期間，曾因依據過時的公司關聯資訊攻擊船舶而犯下錯誤。此次很可能再次出現因身分誤判而導致船舶遭攻擊的情況」。

精華 FAQ

  • 因美伊持續交火、商船在荷莫茲海峽遭攻擊，加上胡塞宣布對沙烏地阿拉伯實施海上封鎖，使相關航線的安全風險與保險成本同步飆升。

  • 彭博報導，長錦商船向旗下船員提出若完成一趟往返航程，將額外給予6個月薪水作為獎勵，航程內容是往沙國或伊拉克裝載原油，再運往阿曼灣卸貨。

  • 荷莫茲海峽戰爭險最高已達船舶價值的10%，紅海航線也從0.3%升至約0.75%，短短幾天就可能增加數十萬美元成本，讓船東更加猶豫。

沙烏地阿拉伯 伊朗 荷莫茲海峽

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