約旦成為美伊戰爭新爆點 國防部公布兩名殉難美軍姓名

國防部 20日公布兩名在約旦遭受伊朗 攻擊殉難美軍的姓名，證實來自夏威夷伊娃海灘(Ewa Beach)的25歲中尉費漢(Tyler James Feehan)與來自德州卡羅爾頓(Carrollton)的19歲二兵岡薩雷斯(Isabella Gonzales)17日在約旦穆瓦法克薩爾提空軍基地(Muwaffaq Salti Air Base)受到飛彈襲擊喪生。這是今年4月美伊 宣布停火以來，美軍第一次在伊朗襲擊之下出現人員傷亡。華爾街日報分析，隨著美軍死亡人數增加，約旦如今儼然成為美伊戰爭當中的新爆點。

報導指出，身為美國親密盟友的約旦，在美伊戰爭當中美軍駐紮數量增加，成為美國軍事行動樞紐。現任與前任官員說，德黑蘭針對駐約旦美軍擴大飛彈及無人機攻擊，目的在於造成美軍傷亡以威懾華盛頓，讓美國不再升級與德黑蘭的較量。

不過，美國已對伊朗做出回擊，正對中東地區部署更多戰機。國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)說，美軍陣亡讓美國的決心「變得更加堅定」。

過去一周，美國已對伊朗境內擴大空襲，打擊目標包括橋樑與其他基礎設施。

報導指出，這波攻擊絕對不是伊朗針對駐約旦美軍的唯一一次襲擊，伊朗企圖讓約旦在這場戰爭當中成為衝突點，做為對約旦跟華府合作的懲罰，並且在美國國內炒熱有關美伊戰爭的輿論辯論。

伊朗上周也攻擊了同樣駐有美軍的約旦費瑟國王空軍基地(King Faisal Air Base)。

軍事專家說，美軍部署地點雖然保密，但約旦、以色列可能是重要據點。

前美國駐約旦資深外交官、現任中東研究所(Middle East Institute)研究員艾爾(Alan Eyre)說，美軍在約旦的部署某些考量來自地理因素，其他部分則因為約旦在經濟上依賴華府，因此願意與美國戰略、區域目標保持一致。

艾爾表示：「在伊朗還沒有對美國的區域基地發動報復之前，這向來是很好的低風險策略。」

約旦沒有石油可以出口，長期仰賴美國經濟、軍事援助。同時，相較於科威特、巴林等海灣國家，約旦距離伊朗較遠，具備地理優勢。

以色列國防部長卡茲(Israel Katz)19日說，如果德黑蘭再度攻擊以色列彈道飛彈，以色列將全力反擊。相較之下，約旦軍力有限，無法對伊朗做出類似的強硬威脅。