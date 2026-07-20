我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

港星余文樂宣布離婚「以後是家人」前妻是台灣皮帶千金

坐實紐時爆料？川普鬆口「卡達贈空軍1號將停飛」

伊朗趁短暫停火賣油 估進帳數十億美元

編譯中心／綜合19日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
多艘船舶17日於荷莫茲海峽。（路透）
多艘船舶17日於荷莫茲海峽。（路透）

美伊短暫停火期間，美國解除對伊朗港口的封鎖約一個月，伊朗把握時間迅速運出約7000萬桶石油，總值60億美元，可能主要銷往中國。華爾街日報18日報導，這筆收入為伊朗經濟爭取喘息空間，德黑蘭未來幾月可能獲得數十億美元進帳。

6月底至7月中旬約20艘伊朗油輪先後駛抵相關海域，最終目的地多半是中國。

美國倡議團體聯合反對核子伊朗（UANI）和分析師估計，光6月下半月，伊朗已出口約5000萬桶預料最終銷往中國的石油，大致相當於2月底開戰前一個月的對中出口量。

為了規避美國制裁，伊朗仍採用過去慣用的海上轉運手法。伊朗油輪先將石油運往馬來西亞領海外「東部港界外錨地」，再藉由大型軟管將石油轉移至「其他油輪」，其他油輪通常駛往中國民營小型煉油廠。這些俗稱「茶壺煉油廠」的業者會以折扣價購買伊油。

透過海上的換船轉運，可模糊石油來源與運輸路徑，藉此增加美國追查與阻止交易的難度。

7月駛抵亞洲海域的伊朗油輪數量明顯增加。這顯示相關石油正陸續進入交易流程，伊朗未來幾月可能因此獲得數十億美元收入。

UANI分析師布朗說，若美國從未解除封鎖，伊朗此時應感受到更大的經濟壓力，但德黑蘭乘封鎖鬆綁之際迅速擴大出口。現任職美國智庫大西洋理事會的前美國情報高官潘尼可夫說，伊朗經濟正處於自1979年伊斯蘭革命以來的最糟狀況，每一美元收入都至關重要，德黑蘭很可能優先將這些資金用於戰略目的，最迫切的就是伊美戰爭。

精華 FAQ

  • 報導指出，美國解除對伊朗港口封鎖約1個月內，伊朗迅速運出約7000萬桶石油，顯示德黑蘭把握短暫空窗大幅提高出口量。

  • 文中指出，這批石油總值約60億美元，最終目的地多半是中國，特別是中國民營小型煉油廠，通常會以折扣價購買伊朗原油。

  • 伊朗沿用海上轉運方式，先將石油運到馬來西亞領海外錨地，再轉移給其他油輪，藉此模糊來源與路徑，增加美國追查和阻止交易的難度。

石油 伊朗

上一則

英國數位身分證計畫 新相喊停 反對黨譏救場

下一則

俄羅斯彈道飛彈轟基輔 5小時射40枚 開戰後最大規模之一

延伸閱讀

短命停火成財路 伊朗半個月狂運5000萬桶油到這國 進帳上看60億美元

短命停火成財路 伊朗半個月狂運5000萬桶油到這國 進帳上看60億美元
美國重新封殺伊朗石油 6300萬桶伊油卡海上

美國重新封殺伊朗石油 6300萬桶伊油卡海上
油價開盤大漲3%布蘭特又衝上90美元 美伊互襲 中東能源設施與船隻遭殃

油價開盤大漲3%布蘭特又衝上90美元 美伊互襲 中東能源設施與船隻遭殃
油價站上86美元 美軍先空襲再封鎖伊朗港口 川普威脅下周炸電廠橋梁

油價站上86美元 美軍先空襲再封鎖伊朗港口 川普威脅下周炸電廠橋梁

熱門新聞

日本天皇德仁、皇后雅子（右）與女兒愛子公主（中）3月8日在東京觀看世界棒球經典賽日本隊對戰澳洲隊的「天覽試合」。（美聯社）

不甩民意盼愛子當首位女天皇 日本國會通過修正案 仍維持男系繼承

2026-07-17 02:15
歐洲的冷氣普及率通常偏低，但2026年夏季高溫帶動冷氣需求，其中中國家電巨頭美的推出的PortaSplit，更成為當地今夏最搶手的商品之一。(路透)

BBC：歐洲人搶購一款中製便攜式冷氣 買家直呼「革命」

2026-07-16 21:49
人妻在蒸氣室內大膽朝小鮮肉伸手；示意圖。(取材自pexels/Pavel Danilyuk)

37歲人妻三溫暖內「摸18歲少男私處」 丈夫面前被逮捕

2026-06-29 00:27
泰國芭達雅有男女在公園的石桌上公然發生性行為，影片被拍下後在網路上瘋傳。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Дмитрий ）

泰國芭達雅公園石桌活春宮 女上男下激情野戰全被拍

2026-07-16 00:40
捷克眾議長岡村富夫。(歐新社)

捷克議員籲眾議長取消訪中 要求發布中國旅遊警示

2026-07-18 13:25
柬埔寨首相洪瑪奈（圖左）17日會見大陸國家主席習近平時重申，柬方堅定奉行一個中國原則。(新華社)

柬埔寨挺「一個中國」還支持武統 台灣宣布取消免簽優惠

2026-07-19 22:26

超人氣

更多 >
男子為奔喪購機票 AI客服一句話 引發一場官司

男子為奔喪購機票 AI客服一句話 引發一場官司
世界盃決賽／西班牙延長賽進球 退阿根廷奪隊史第2冠

世界盃決賽／西班牙延長賽進球 退阿根廷奪隊史第2冠
演藝圈早知道他離婚張葳葳 吳宗憲鬆口「漸行漸遠主因」

演藝圈早知道他離婚張葳葳 吳宗憲鬆口「漸行漸遠主因」
世界盃／西班牙奪冠 還包辦金球、最佳新人、金手套獎

世界盃／西班牙奪冠 還包辦金球、最佳新人、金手套獎
世界盃／川普頒獎 梅西獲銀牌 8萬球迷面前難過落淚

世界盃／川普頒獎 梅西獲銀牌 8萬球迷面前難過落淚