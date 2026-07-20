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透過中間人傳遞訊息 伊朗外長：尚未見過新任最高領袖

編譯中心／綜合報導
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伊朗外長阿拉奇表示，他尚未與伊朗新任最高領袖穆吉塔巴當面會晤。(美聯社)
伊朗外長阿拉奇表示，他尚未與伊朗新任最高領袖穆吉塔巴當面會晤。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

伊朗外長阿拉奇表示自己從未見過新任最高領袖穆吉塔巴，並坦承伊朗安全體系存在嚴重缺陷，高層遭刺殺與情報外洩問題密切相關。

伊朗外交部長阿拉奇(Abbas Araghchi)最新受訪時表示，他尚未與伊朗新任最高領袖穆吉塔巴當面會晤。阿拉奇稱，自從後者接替其父出任最高領袖以來，「只有極少人見過他」。

法國新聞網報導，在接受伊朗的邁赫爾通訊社(Mehr News Agency)訪問時，阿拉奇也承認伊朗安全部門存在嚴重缺陷，並列舉針對該政權多名高層官員的定點刺殺事件。

阿拉奇在訪問中說，「我從未見到過穆吉塔．哈米梅尼」，並指他「上任以來，只有極少人見過他」。

阿拉奇的這一說法進一步加深了圍繞這位被擊殺的前最高領袖哈米尼之子兼繼任者的神秘色彩。穆吉塔巴自擔任該職以來從未公開露面，其僅有的公開信息傳遞均通過身分不明的中間人進行。

例如，穆吉塔巴18日通過其社媒帳號及伊朗官方媒體發表書面聲明稱，美方屢次違背其與伊朗總統簽署的諒解備忘錄，證明川普總統的簽字「毫無價值，也毫無信譽可言」。聲明警告稱，美方將為此付出「更沉重的代價」並遭受「進一步的羞辱」。

此外，阿拉奇在訪問中將這場戰爭中伊朗高官頻遭擊殺事件，歸因於該國安全體系出現的重大漏洞。他談到，自己曾在2月28日上午告訴伊朗總統裴澤斯基安(Masoud Pezeshkian)，當時「氣氛已是戰時狀態」。

阿拉奇說，當時他在上午會見哈米伊的助理阿里．阿斯加爾．哈吉薩達(Ali Asghar Hejazi) 是伊朗前最高領袖哈米尼(Ali Khamenei)的核心幕僚與親信；就在會面後不久，以色列對德黑蘭的一處大院發動致命襲擊，當時哈米尼正在該處主持高層會議。哈米尼在行動的第一輪攻勢中喪生，另有40名高級指揮官也在此期間遭暗殺。

阿拉奇表示，在襲擊發生時，哈米尼身處辦公室，負責提供諮詢的伊朗外交關係戰略委員會正在召開例行周會，而國防委員會也召開了會議。

阿拉奇說：「在當時，同時召開這些會議並不意外；但敵人對這些會議的知情，源於一次資訊洩露，而這種洩露隱患恐怕至今依然存在」。

值得一提的是，據沙特哈達斯電視台援引以色列安全消息人士報導稱，穆吉塔巴人「不在伊朗」。該消息人士稱，穆吉塔巴發布的資訊由伊朗伊斯蘭革命衛隊總司令瓦希迪(Ahmad Vahidi)以及伊朗政權武裝力量的其他成員起草。

報導指，該消息人士還稱，「伊朗內部分歧根深蒂固，甚至威脅到了伊斯蘭革命衛隊的存續」。這名以色列消息人士並指，即便德黑蘭對以色列發動攻擊，美國也不希望以方參與針對伊朗的打擊行動。 

精華 FAQ

  • 阿拉奇表示，他至今尚未與接任最高領袖的穆吉塔巴當面會晤，並稱對方上任後只有極少數人見過，顯示其政治運作相當低調且神秘。

  • 報導指出，穆吉塔巴幾乎未公開露面，對外訊息多由身分不明的中間人轉達；例如他曾透過社媒與官媒發聲，批評美方違約並警告將付代價。

  • 阿拉奇坦承伊朗安全部門存在重大缺陷，認為高層遭定點刺殺與資訊洩露有關，並提到敵方掌握多場會議細節，顯示內部保密機制可能仍有漏洞。

伊朗 哈米尼

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