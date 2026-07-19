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中央司令部：1名美軍伊拉克處理未爆彈時喪生

中央社／華盛頓19日綜合外電報導
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美國軍方今天表示，一名美國軍人在伊拉克北部對一架遭到擊落伊朗無人機殘骸的未爆彈藥進行控制性引爆時喪生。

法新社報導，昨天發生的這起死亡事件使得自從2月28日美國和以色列發動對伊朗目標的聯合攻擊以來，已確認的美軍死亡數增至17人。

美軍中央司令部（US Central Command）今天同時指出，兩名美軍17日在約旦陣亡，現場還發現身分不明的遺骸。

精華 FAQ

  • 事件發生在伊拉克北部，當時美軍正對一架遭擊落的伊朗無人機殘骸進行處理，並在控制性引爆未爆彈藥的過程中發生致命意外。

  • 根據美方說法，這名士兵是在對未爆彈藥進行控制性引爆時死亡，顯示事故與殘骸中的爆炸物處置作業直接相關，並非一般戰鬥交火。

  • 法新社指出，這起死亡事件使自2月28日美國和以色列對伊朗目標發動聯合攻擊以來，已確認的美軍死亡人數增加到17人，另有約旦事件仍在調查。

伊拉克 以色列 伊朗

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