中央司令部：1名美軍伊拉克處理未爆彈時喪生

美國軍方今天表示，一名美國軍人在伊拉克 北部對一架遭到擊落伊朗 無人機殘骸的未爆彈藥進行控制性引爆時喪生。

法新社報導，昨天發生的這起死亡事件使得自從2月28日美國和以色列 發動對伊朗目標的聯合攻擊以來，已確認的美軍死亡數增至17人。

美軍中央司令部（US Central Command）今天同時指出，兩名美軍17日在約旦陣亡，現場還發現身分不明的遺骸。