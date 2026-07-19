短命停火成財路 伊朗半個月狂運5000萬桶油到這國 進帳上看60億美元

多艘船舶17日於荷莫茲海峽。（路透）

華爾街日報報導，美伊短暫停火期間，美國解除對伊朗石油 出口封鎖約1個月，伊朗趁機迅速運出約7000萬桶石油，總值最高達60億美元，可能主要銷往中國。這批石油為伊朗經濟爭取喘息空間，德黑蘭未來幾個月可能陸續取得數十億美元收入。

美國與伊朗6月17日簽署臨時協議，美方隨即解除對伊朗船隻及港口的封鎖。約10天後，滿載石油的伊朗油輪陸續抵達馬來西亞東岸外海；美國商務部則在6月22日一度豁免伊朗石油出口60天，但在局勢升溫後，於7月7日重新實施出口制裁。

報導指出，從6月底至7月中旬，約20艘伊朗油輪先後抵達相關海域，分析人士研判，船上石油的最終目的地多半是中國。

美國倡議團體「聯合反對核子伊朗」（United Against Nuclear Iran）及石油分析師估算，光是6月下半個月，伊朗已出口約5000萬桶、預計最終銷往中國的石油，規模大致相當於戰前1個月的對中出口量。

為規避美國制裁，伊朗仍採用過去慣用的海上轉運手法。伊朗油輪先將石油運往馬來西亞領海外的「東部外港限制區」（Eastern Outer Port Limits），再利用大型軟管，將石油轉移至其他油輪。接手石油的油輪通常駛往中國民營煉油廠。這些俗稱「茶壺煉油廠」的業者，會以折扣價格購買伊朗石油。

透過海上換船轉運，可模糊石油來源與運輸路徑，增加美國追查及阻止交易的難度。

分析人士指出，7月抵達亞洲海域的伊朗油輪數量明顯增加，顯示相關石油正陸續進入交易流程，伊朗未來幾個月可能因此取得數十億美元收入。

「反核伊朗聯盟」分析師布朗（Charlie Brown）表示，如果美方未解除封鎖，伊朗原本可能已在此時感受到更大經濟壓力；但德黑蘭趁封鎖鬆綁迅速擴大出口，如今再次累積可觀緩衝。

現任職華府智庫「大西洋理事會」的前美國情報高官潘尼可夫（Jonathan Panikoff）指出，伊朗經濟正處於革命以來最糟糕的狀態，每一美元收入都相當重要，而伊朗政府很可能優先將這些資金用於戰略目的，其中最迫切的就是與美國交戰。