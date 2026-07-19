伊拉克、敘利亞重建輸油管 地緣戰略大挪轉…荷莫茲海峽不再獨霸？

一隊伊拉克油罐車車隊5月初通過剛重新開放不久的拉比亞-雅魯比亞邊境檢查哨進入敘利亞。(美聯社)

美伊戰爭可能反而使長期以來中東石油的運輸要道荷莫茲海峽 (Strait of Hormuz)成為明日黃花。彭博報導指出，伊拉克 正以卡車車隊經由敘利亞 運送石油，而且伊拉克與敘利亞也在17日簽署一項協議，雙方同意重建由伊拉克通往敘利亞地中海港口的輸油管。

為避免持續受到荷莫茲海峽遭封鎖的威脅，中東產油國正想方設法建立替代輸油途徑。由此也意味未來荷莫茲海峽的地緣戰略地位重要性可能褪色。

川普總統14日在白宮會見到訪的伊拉克總理柴迪(Ali al-Zaidi)。美國當局正加大對伊拉克壓力，要求伊拉克遏制伊朗在當地的影響力。同時訪問後，伊拉克總理柴迪辦公室18日表示，在總理訪美期間，伊拉克與多家美國企業簽署48項協議或締結夥伴關係，其中許多集中在石油與天然氣領域。

彭博報導指出，伊拉克正利用龐大的卡車車隊，經由敘利亞運輸燃油。敘利亞也因此成為中東最大的燃油出口中心。敘利亞的燃油出口量目前已從幾個月前的零躍升至中東總出口量的四分之一以上。伊拉克以多達數千輛卡車的車隊運送燃油，耗費4天送抵敘利亞地中海港口。

用於航運和發電燃油是伊拉克出口的主要石油產品。但由於波斯灣局勢緊張，以及荷莫茲海峽封鎖，伊拉克財政遭受重創，該國正尋求替代途徑來彌補石油收入。除了敘利亞，伊拉克也透過約旦運輸燃油。

除此之外，伊拉克和敘利亞17日簽署了一項協議，重建一條輸油管道，做為繞過荷莫茲海峽的替代路線。伊拉克與敘利亞代表是在華盛頓舉行的美國商會伊拉克投資高峰會上簽署這項協議。主持簽署儀式的美國能源部長萊特（Chris Wright）表示，伊拉克在提高石油生產與減少對對敵對鄰國的依賴方面，有很大的改進空間。

這條輸油管從伊拉克北部的基爾庫克（Kirkuk）延伸至敘利亞地中海沿岸，預計每天可輸送70萬桶石油。

伊拉克是OPEC（石油輸出國家組織）第二大產油國，因美伊戰爭期間荷莫茲海峽運輸中斷影響，損失慘重。根據統計，伊拉克6月的石油日產量下降了50%以上，約190萬桶，而2月美伊戰爭爆發前，石油日產量約為420萬桶。

不只是伊拉克，波斯灣其他產油國也在尋找替代荷莫茲海峽的運油管道。阿拉伯聯合大公國正在建造第二條通往阿曼灣（Gulf of Oman）富吉拉港（Port of Fujairah）的輸油管，這將使其在荷莫茲海峽除外的石油出口能力倍增加。此外，根據知情人士指出，沙烏地阿拉伯正在考慮擴建其通往紅海的輸油管，每日的輸油量可因此增加200萬桶。

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