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美軍轉攻伊朗內陸 前官員估下波目標 精準彈藥升空震撼畫面曝光

編譯盧思綸／即時報導
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中東戰事升溫，約旦美軍基地遇襲，兩名美軍喪生，一人失蹤。圖為中央司令部發布美軍攻...
中東戰事升溫，約旦美軍基地遇襲，兩名美軍喪生，一人失蹤。圖為中央司令部發布美軍攻擊伊朗目標。(路透)

美伊停火協議破裂，兩軍你來我往互射飛彈、無人機。美國中央司令部於美東18日晚間宣布完成最新一波對伊朗的打擊行動，歷時超過5小時，並同步公開發射精準彈藥和擊中目標的震撼畫面。半島電視台報導，這波最新攻擊的強度相較前幾晚有所減弱，另有專家分析美軍打擊延伸進入內陸，試圖孤立沿岸，讓內陸伊軍無法馳援；下一步可能鎖定伊朗內陸的國家領導階層和軍民兩用設施。

▲ 影片來源：x平台＠CENTCOM（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

中央司令部於美東18日晚間約6時展開連續第八夜的打擊行動，並在當日晚間11時30分完成。打擊目標包括伊朗軍方沿岸監控及防空設施、海上軍事能力，以及飛彈與無人機儲存據點。

根據聲明，美軍持續削弱伊朗軍事能力，並鎖定7月17日釀成美軍駐約旦基地死傷的伊朗伊斯蘭革命衛隊部隊。

美軍行動期間，伊朗媒體報導，伊朗南部荷莫茲甘省（Hormozgan Province）的格什姆島（Qeshm Island）、阿巴斯港（Bandar Abbas）、哈吉阿巴德（Hajiabad）及錫里克（Sirik），以及西南部胡齊斯坦省（Khuzestan Province）沙德甘市（Shadegan）附近均傳出爆炸或遇襲。

荷莫茲甘省省長辦公室證實格什姆島遭到攻擊，塔斯尼姆通訊社稱至少6枚飛彈擊中島嶼外圍，之後又傳出至少2起爆炸。格什姆島位於荷莫茲海峽附近，是伊朗最大的島嶼。

半島電視台另引述前五角大廈官員德斯羅契斯（David Des Roches）指出，美軍對伊朗的攻擊策略已逐步轉變。戰爭初期，美軍主要採取斬首行動，並削弱伊朗大規模齊射彈道飛彈的能力；伊朗攻擊荷莫茲海峽油輪、美軍恢復空襲後，美方攻擊重心轉向沿岸的海上監控與發射設施。

近幾日，美軍進一步將攻擊範圍向內陸延伸，試圖切斷伊朗以飛彈、部隊及無人機增援沿岸地區的能力。

德斯羅契斯預估，下一階段可能鎖定伊朗內陸的國家領導階層、軍事設施及軍民兩用基礎設施，但他也警告，單靠空中武力難以完全達成戰略目標。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 中央司令部表示，這次空襲從美東18日晚間約6時開始，持續到當晚11時30分完成，整體歷時超過5小時，並同步公開精準彈藥命中目標的畫面。

  • 打擊目標包括伊朗軍方沿岸監控與防空設施、海上軍事能力，以及飛彈和無人機儲存據點；美方聲稱此舉是為持續削弱伊朗軍事能力。

  • 前五角大廈官員分析，美軍已由沿岸作戰逐步轉向內陸，目的在切斷增援並孤立海岸地區；下一階段可能鎖定伊朗領導層、軍事設施與軍民兩用基礎設施。

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