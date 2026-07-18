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約旦基地為何成伊朗箭靶？伊軍5天4攻釋1警訊 美議員喊查中俄

編譯盧思綸／即時報導
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約旦穆瓦法克薩爾提空軍基地駐有美軍兵力，圖為基地在2月21日的衛星影像。美聯社
約旦穆瓦法克薩爾提空軍基地駐有美軍兵力，圖為基地在2月21日的衛星影像。美聯社

紐約時報報導，美伊戰火死灰復燃，駐約旦部隊5天內4度遭伊朗攻擊。美國退將分析，約旦地理位置有利美方在敘利亞伊拉克等地展開空中行動，戰前又接納自巴林、阿聯與卡達轉移而來的兵力；在其他中東盟友限制美方使用基地及飛越領空之際，約旦逐漸成為伊朗打擊美國區域軍事部署的重點。

不具名的美國官員說，這波攻擊也顯示，伊朗飛彈庫存仍相當充足，突破美軍防空系統的能力也有所提升，並企圖藉此警告區域國家，接納美軍所承受的政治代價可能已大於安全利益。另有外媒報導引述美國議員指出，外傳中國或俄羅斯提供伊朗攻擊目標的情資，美方應調查釐清真相。

伊朗7月初擴大在中東地區的攻擊範圍以來，首度將約旦境內美軍設施列為目標。多名美國官員透露，伊朗五天內四度鎖定駐約旦美軍，合計造成數十名美軍受傷、多架直升機受損，最近17日的攻擊更造成2名美軍陣亡、1名士兵失蹤。

約旦境內設有多座美軍重要空軍基地。美伊戰爭爆發前夕及初期，五角大廈將部分原本部署於巴林、阿拉伯聯合大公國及卡達的兵力，轉移至相對安全的約旦與以色列。

紐時指出，部分也是因為一些中東盟國限制美軍駐紮及使用領空，美方愈來愈倚重約旦作為區域軍事行動基地，使約旦的戰略重要性進一步提升。

福斯新聞報導，美國聯邦眾議員摩爾（Riley Moore）表示，有報導指北京或莫斯科可能向伊朗提供攻擊目標的相關情資，美方必須徹底查明。他並強調，中國仍是美國的主要對手。

摩爾也呼籲美國加強與波斯灣盟國合作，警告若緊張局勢持續升高，衝突恐進一步擴大為區域戰爭。

美國空軍退將德普圖拉（David Deptula）表示，約旦的地理位置讓美軍能更有效率地在敘利亞、伊拉克及更廣泛地區展開空中行動。德普圖拉是1991年波斯灣戰爭空中作戰的主要策畫人之一。

德普圖拉指出，17日的攻擊不只是針對單一基地，也是對美國區域聯盟發動攻擊，伊朗企圖提高約旦接納美軍的政治成本，讓約旦認為美軍駐紮帶來的麻煩，已超過安全上的好處。

美國官員還原過去5天的攻擊經過指出，首波攻擊擊中費瑟國王空軍基地（King Faisal Air Base）一處住宿設施，造成最多5名美軍受傷。第二波攻擊鎖定約旦東部一座供美軍黑鷹直升機執行任務的基地，造成相當多架直升機受損。原文並未交代這座基地的名稱。

約48小時後，伊朗飛彈又擊中位於亞茲拉克（Azraq）的穆瓦法克薩爾提空軍基地（Muwaffaq Salti Air Base），造成約20名趕往掩體避難的美軍受傷，所幸無人死亡。伊朗17日再攻擊同一座基地，造成美軍死傷與失蹤。

伊朗陸軍17日表示，出動無人機攻擊亞茲拉克美軍基地的燃料槽。與伊朗伊斯蘭革命衛隊關係密切的半官方媒體法斯通訊社則報導，革命衛隊宣稱以飛彈及無人機攻擊基地內的飛機掩體。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 因約旦地理位置有利美軍在敘利亞、伊拉克等地進行空中行動，且在部分盟國限制美軍後，五角大廈更倚重約旦部署兵力，使其戰略價值大增，也因此成為伊朗打擊焦點。

  • 伊朗5天內4度攻擊駐約旦美軍，造成數十名美軍受傷、多架直升機受損，最新一次還導致2名美軍陣亡、1名士兵失蹤，顯示攻勢已造成實質傷亡。

  • 美國議員摩爾指出，外傳北京或莫斯科可能向伊朗提供攻擊目標情資，美方應徹底查明真相；他同時警告，若局勢持續升高，衝突可能擴大為區域戰爭。

伊朗 敘利亞 伊拉克

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