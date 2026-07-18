伊朗掐紅海牽制美 傳要求葉門青年運動待命 中東2油路恐全斷

消息人士透露，伊朗已要求葉門叛軍「青年運動」做好封鎖紅海的準備，一旦美軍攻擊伊朗電力設施就會行動；圖為曼德海峽衛星空拍圖。（路透）

美伊軍事衝突持續升溫，中東地區正面臨全球兩大主要石油 出口路線恐同時受阻的嚴峻威脅。根據知情人士透露，伊朗 政府已向其支持的區域「抵抗軸心」盟友——葉門武裝團體「青年運動」（Houthis）下達準備指令，要求一旦美國空襲伊朗的電力基礎設施，青年運動隨即封鎖紅海門戶曼德海峽。此舉恐將進一步加劇全球能源危機，並在美伊戰爭中開闢另一條全新戰線。

根據路透引述三位知情人士的報導指出，這項封鎖紅海的計畫已在伊朗領導層內部進行過深入討論，相關訊息也已正式傳遞給青年運動。一名親近青年運動的人士證實，該組織目前已做好全面準備，並在葉門俯瞰荷台達與亞丁灣的高地附近，部署了大量的飛彈及無人機待命。

報導進一步指出，目前正位於葉門境內的伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）代表，屆時將擁有掌控何時正式關閉曼德海峽的決定權。儘管青年運動目前尚未實質參戰美伊戰爭，但只要伊朗一聲令下，該組織即可對紅海內的船隻或港口發動襲擊。

今年2月底，美國與以色列 對伊朗開戰後，波斯灣的重要門戶「荷莫茲海峽」航運隨之遭到伊朗封鎖。為了維持能源輸出，大量波斯灣國家出口的石油與相關產品，轉而透過沙烏地阿拉伯的陸上輸油管線，轉移至紅海港口進行海運，使得紅海迅速成為全球能源市場抑制油價的生命線。

區域分析人士表示，青年運動雖曾在2023年加薩戰爭期間襲擊紅海商船，迫使商船改走繞行非洲、成本更高且航程更長的路線，但當時並未造成石油運輸實質中斷。然而，現在已有大批石油改在此區域裝載，一旦戰火蔓延至紅海的出口基礎設施，情況將與以往完全不同。

一名區域人士分析指出，威脅紅海航運以及沙烏地阿拉伯經由該水道的石油出口，完全符合「伊朗式思維」，伊朗政權試圖透過提高全球經濟的潛在損失來向美國施壓。本周迄今，兩種原油期貨均已累計上漲超過11%，有望創下4月下旬以來、高達12%的最高單周漲幅。

圖為葉門漁民在戰略要地曼德海峽與一艘商船擦肩而過。 （美聯社）