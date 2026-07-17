2油輪行經荷莫茲雷區爆炸起火 德黑蘭揚言全面進攻

由於美國和以色列與伊朗的衝突限制荷莫茲海峽海上交通，一艘貨船5月6日停靠在阿聯富查伊拉港。(路透)

美軍17日對伊朗 發動新一輪空襲，也是恢復轟炸以來連續第7晚發動攻擊。伊朗則持續擴大對美國區域盟友的報復行動。此外，伊朗媒體報導，兩艘油輪試圖穿越荷莫茲海峽 雷區後起火；伊朗高階軍事顧問則警告，如果美軍持續攻擊至周末過後，未來幾天可能面臨「全面攻勢」。

半島電視台與CNN報導，伊朗媒體引述革命衛隊（IRGC）指出，兩艘油輪試圖穿越荷莫茲海峽南部雷區後發生爆炸並起火。半官方的塔斯尼姆通訊社引述革命衛隊海軍表示，由於美國發動侵略，荷莫茲海峽「極度不安全，並已完全封閉」。CNN無法獨立證實伊朗的說法，已聯繫美國中央司令部尋求置評。

革命衛隊海軍同時表示，4艘在美方支持下試圖通過荷莫茲海峽的油輪，已在飛彈與無人機聯合行動中「被攔停在原地」。革命衛隊海軍並警告船東，美國重新封鎖伊朗後，應聽從革命衛隊的警告與通告。聲明表示：「船東不應像波斯灣南部部分國家的領導人一樣，被美國恐怖主義軍隊毫無根據的支持所愚弄。」

伊斯蘭革命衛隊高階官員、最高領袖穆吉塔巴的軍事顧問雷扎伊（Mohsen Rezaei）警告，如果美國持續對伊朗發動軍事打擊，將面臨「全面攻勢」。他接受官媒訪問時說：「如果美國再攻擊兩三天，我們將進入全面進攻行動階段。」

雷扎伊表示：「在伊朗進攻部隊面前，任何政治疆界都不安全。」他並主張，美國應為伊朗官員所稱的民用基礎設施遇襲支付經濟賠償。不過，美方否認曾攻擊民用基礎設施。