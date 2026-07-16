中東兩大油路恐同時受阻？伊朗要青年運動待命封紅海門戶 油價周飆12%

衛星影像顯示葉門外海的紅海門戶曼德海峽。(路透)

美伊衝突升溫，市場擔心中東兩條主要石油 出口路線恐同時受阻。伊朗 除持續擾亂荷莫茲海峽航運外，傳出已要求葉門盟友青年運動做好準備，一旦美國攻擊伊朗電力基礎設施，就封鎖紅海門戶曼德海峽。國際油價 本周大漲，料將創下4月以來最大周線漲幅。

布蘭特原油周五漲向每桶85美元，周線漲幅接近12%。西德州原油報每桶79.57美元。油價第2季曾大跌約三成，如今已收復部分失地，升至近一個月高點。

周四，美國連續第五天對伊朗境內目標發動空襲。前一晚，美軍還攻擊了一艘位於伊朗主要石油出口碼頭附近的油輪。與此同時，伊朗領導層內部討論了一項新威懾方案，必要時將透過青年運動封鎖紅海要道曼德海峽。

路透引述三名消息人士報導，伊朗已將這項要求傳達給青年運動。其中一人表示，該組織在葉門高地部署了飛彈和無人機，完成攻擊船隻的準備，只等命令下達。

消息人士說，已在葉門境內的伊朗伊斯蘭革命衛隊代表，將決定何時封鎖曼德海峽。青年運動目前尚未正式加入美伊衝突。

荷莫茲海峽航運受阻後，大量波斯灣石油透過沙烏地阿拉伯的輸油管改由紅海出口，使紅海目前承擔全球約7%的能源供應。沙國更有70%的能源出口改走紅海延布港。如果戰火蔓延至紅海出口設施和航運，將威脅中東石油出口的主要替代通道。

青年運動與沙國的關係本就緊張。前者周一指控沙國轟炸其控制的一座機場，隨後向沙國境內發射飛彈，打破雙方維持四年的停火協議。

過去在加薩戰爭期間，青年運動曾攻擊商船，主要航運公司被迫改走繞行非洲、航程更長且成本更高的路線。

市場壓力不只來自原油。烏克蘭攻擊俄羅斯煉油廠後，俄羅斯石油產品出口大減，莫斯科也禁止柴油出口。加上中東供應中斷風險升高，美國與歐洲的柴油、汽油等成品油市場，供需緊張程度已升至紀錄高點。

Catalyst能源基礎設施基金投資組合經理Simon Lack說：「成品油供應比原油緊張得多。」他指出，能源業高層先前警告，庫存持續下降，整個供應體系沒剩多少緩衝空間。

Rystad Energy地緣政治分析主管Jorge Leon表示，市場焦點正從美伊能否取得外交突破，轉向在安全威脅持續存在下，石油運輸能否維持。他認為，雙方達成有限協議仍是基本情境，但對此愈來愈沒把握。

▼收聽一洲焦點Podcast：