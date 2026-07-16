我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

直播／川普全國演說大談政績 邊境管理「史上最安全」

世界盃／阿根廷挺過質疑與逆境再闖決賽 梅西：我們非不勞而獲

美軍空襲第6夜 陸戰隊登油輪檢查 伊朗傳多座橋梁與車站遇襲

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
第11陸戰隊遠征隊（MEU）。攝於2023年。(中央司令部/路透供圖)
第11陸戰隊遠征隊（MEU）。攝於2023年。(中央司令部/路透供圖)

美國中央司令部（CENTCOM）16日宣布，麾下部隊於美東時間下午2時開始對伊朗發動新一波打擊，以進一步削弱伊朗軍事能力，並持續實施海上封鎖。

▲ 影片來源：X平台＠PeteHegseth（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

根據CENTCOM聲明，這是美軍連續第六晚攻擊伊朗。此外，美軍已迫使3艘試圖突破封鎖的商船改變航向，並使1艘不服從指示的商船失去行動能力；陸戰隊第11陸戰遠征支隊則登上阿曼灣的「Wen Yao」號油輪檢查。CENTCOM指出，荷莫茲海峽及周邊水域仍維持自由開放，試圖違反美國「鋼鐵高牆」封鎖的船隻除外。

CNN引述伊朗官方媒體報導，伊朗南部沿海主要港口城市阿巴斯港西部16日晚間傳出3次爆炸聲，目前尚不清楚爆炸來源；伊朗另有多個地區遭爆炸撼動。

根據伊朗方面說法，遇襲目標大多位於南部及沿海地區，包括格什姆島、哈米爾港、布什爾、阿瓦士、伊朗沙赫爾與哈米迪耶縣。其中，位於伊朗最東南部、與巴基斯坦接壤的錫斯坦－俾路支斯坦省首府伊朗沙赫爾，機場附近傳出3次強烈爆炸聲，當地報導顯示機場遭猛烈攻擊。

此外，哈米爾縣連接阿巴斯港與伊朗人口第5大城市設拉子的兩座橋梁遇襲，分別是格里韋橋和卡胡雷斯坦橋。半島電視台則引述伊朗學生通訊社（ISNA）指出，阿巴斯港一座鐵路樞紐車站遭美軍攻擊，造成2人受傷，但未對基礎設施造成重大損害。

伊朗外交部發布聲明，指控美國犯下「多起戰爭罪，尤其是攻擊民用設施和基礎設施」，公然違反《聯合國憲章》和國際法基本規則；同時為伊朗攻擊波斯灣鄰近阿拉伯國家的行動辯護，稱這些攻擊屬於「防禦性質」，並且「符合國際法及《聯合國憲章》第51條所保障，伊朗固有且合法的自衛權」。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • CENTCOM表示，美軍連續第6晚對伊朗發動打擊，目標是削弱其軍事能力並維持海上封鎖，同時迫使3艘商船改向，另使1艘拒令商船失去行動能力。

  • 美軍第11陸戰遠征支隊登上阿曼灣的「Wen Yao」號油輪進行檢查。CENTCOM稱此舉屬於封鎖與海上管制的一部分，並強調除違反封鎖者外，海峽仍維持開放。

  • 伊朗稱阿巴斯港西部、格什姆島、哈米爾港、布什爾、阿瓦士、伊朗沙赫爾與哈米迪耶縣等地傳出爆炸；另有橋梁、鐵路樞紐車站及機場附近設施遭波及。

伊朗 巴基斯坦 荷莫茲海峽

上一則

美軍重啟對伊海上封鎖 一艘闖關商船遭癱瘓

下一則

韓股驚見「血色風暴」…投資人聽明牌慘賠 持刀狂刺財經網紅

延伸閱讀

美軍再轟伊朗 一周內第五輪 荷莫茲海峽商船再遇襲 美方隨即報復空襲

美軍再轟伊朗 一周內第五輪 荷莫茲海峽商船再遇襲 美方隨即報復空襲
美軍7小時狂轟伊朗數十目標 川普傳戰情室密謀發動「大攻勢」

美軍7小時狂轟伊朗數十目標 川普傳戰情室密謀發動「大攻勢」
油價站上86美元 美軍先空襲再封鎖伊朗港口 川普威脅下周炸電廠橋梁

油價站上86美元 美軍先空襲再封鎖伊朗港口 川普威脅下周炸電廠橋梁

美軍再度空襲伊朗 川普稱對所有船隻開放「伊朗除外」

美軍再度空襲伊朗 川普稱對所有船隻開放「伊朗除外」

熱門新聞

伊朗戈勒斯坦省一座屬於「一帶一路」中伊鐵路走廊(China-Iran rail corridor)的鐵路橋遭擊中。(路透)

美伊衝突急遽升級 革命衛隊多人陣亡 中伊鐵路遭擊中

2026-07-09 14:08
為確保日本皇族人數而提出的「皇室典範」修正案，在今天的眾議院全體會議上，已以多數贊成票通過，順利送交參議院。圖為2022年日本天皇一家新年祝賀。（美聯社）

日本修法定案 皇族養子兒可當天皇、女性婚後可保皇籍

2026-07-11 02:25
人妻在蒸氣室內大膽朝小鮮肉伸手；示意圖。(取材自pexels/Pavel Danilyuk)

37歲人妻三溫暖內「摸18歲少男私處」 丈夫面前被逮捕

2026-06-29 00:27
英國哈利王子10日在伯明罕參加永不屈服運動會倒數活動。（歐新社）

破冰…哈利攜梅根與子女拜會 查理三世4年多來首見孫兒女

2026-07-11 01:07
阿曼沿岸可見荷莫茲海峽上多艘船舶。(路透)

海峽開火是「失控派系」搞的鬼？伊朗私下向美喊話想談

2026-07-11 09:18
伊朗無人機3月1日突襲美軍位於科威特的希艾巴港據點，造成6名美軍死亡、逾30人受傷。Planet Labs PBC公布該據點於6月26日衛星影像。(美聯社)

伊朗襲美軍釀6死內幕曝光 華郵：指揮官棄部屬逃命

2026-07-13 01:01

超人氣

更多 >
140元品牌包 Costco只賣19.99元 限量上架

140元品牌包 Costco只賣19.99元 限量上架
海外申請綠卡者 川普擬收10萬元保證金 收緊移民政策最新招

海外申請綠卡者 川普擬收10萬元保證金 收緊移民政策最新招
8部被低估的古裝神劇 「九重紫」第二、它封神「追完走不出來」

8部被低估的古裝神劇 「九重紫」第二、它封神「追完走不出來」
一首「上海灘」版稅收50年 79歲女歌手：每年拿2張支票

一首「上海灘」版稅收50年 79歲女歌手：每年拿2張支票
英格蘭無緣決賽 貝林漢「偷打對手後腦」引爆衝突

英格蘭無緣決賽 貝林漢「偷打對手後腦」引爆衝突