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不只荷莫茲 伊朗威脅封鎖紅海曼德海峽 油價恐飆升200元

編譯周辰陽／綜合報導
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三名男孩13日在伊朗阿巴斯港外海的荷莫茲海峽淺水區玩耍，遠處可見爆炸升起的煙柱。...
三名男孩13日在伊朗阿巴斯港外海的荷莫茲海峽淺水區玩耍，遠處可見爆炸升起的煙柱。(美聯社)

伊朗關閉荷莫茲海峽、美國重新實施對伊朗港口海上封鎖後，伊朗媒體報導，伊斯蘭革命衛隊威脅將關閉「所有對美國及其盟邦有利的其他出口通道」。

路透報導，伊斯蘭革命衛隊(IRGC)15日透過官方伊朗通訊社(IRNA)發布聲明指出：「區域能源出口要嘛大家共享，要嘛誰也別想出口。」「直到美國的惡行結束為止」。

分析人士表示，伊朗近期釋出訊號，可能利用其葉門盟友青年運動(Houthi)封鎖通往紅海(Red Sea)的曼德海峽(Bab el-Mandeb)，對美國開闢新戰線，也讓全球兩條最重要能源動脈面臨風險。

這一狹窄水道連接紅海和亞丁灣(Gulf of Aden)，為沙烏地阿拉伯原油出口及全球大量海運貿易所經。

根據伊朗國營的新聞電視台(Press TV)官網，青年運動一名高層官員13日警告，若沙烏地持續對葉門發動攻擊，該組織準備關閉曼德海峽，並表示此舉可能讓油價飆升至每桶200美元。

青年運動武裝13日指控沙烏地轟炸由其控制的機場後，向沙烏地發射飛彈，打破該伊朗結盟組織與這個王國之間長達4年的停火。

青年運動過去已經展現透過曼德海峽封鎖全球商業貿易的能耐。2023年10月加薩戰爭爆發後，伊朗支持的該組織曾在紅海襲擊商船，聲稱鎖定跟以色列有關聯的船隻，藉以聲援巴勒斯坦人。

其對全球航運的最新威脅發生在美國軍方宣布開始新一波轟炸的隔天。美軍表示，這些行動是為「持續削弱伊朗攻擊航行荷莫茲海峽商船的能力」。

美方指出，過去一周伊朗已經攻擊7艘商船，造成10多名船員死亡、失蹤或受傷。

美國軍方14日晚指出，已經在荷莫茲海峽和伊朗沿岸附近地區打擊數十個軍事目標。這波空襲持續7小時。

伊朗國營媒體15日報導，政府發言人莫哈傑拉尼(Fatemeh Mohajerani)表示，近日美軍攻擊南部已經造成至少30位平民喪生。 

精華 FAQ

  • 伊朗媒體報導，伊斯蘭革命衛隊放話，可能封鎖通往紅海的曼德海峽，藉此對美國開闢新戰線，並威脅美國及其盟邦的能源與商業出口通道。

  • 因為青年運動是伊朗支持的葉門武裝，過去已在紅海襲擊商船，並在加薩戰爭後多次聲稱鎖定相關船隻，顯示其具備干擾曼德海峽航運的能力。

  • 曼德海峽是連接紅海與亞丁灣的狹窄水道，攸關沙烏地原油出口與全球航運；一旦受阻，能源供應恐更緊張，部分分析甚至警告油價可能飆到每桶200美元。

油價 伊朗 荷莫茲海峽

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