不排除出兵 川普考慮升級對伊朗戰事：奪島、炸鎬山、擴大空襲

川普15日出席賓州卡萊爾美國陸軍戰爭學院舉行的國防與創新高峰會後，搭乘陸戰隊一號直升機抵達白宮附近的橢圓形草坪，隨後走向座車。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 川普在幕僚簡報後考慮升級對伊朗軍事行動，選項包含擴大空襲、奪取海峽附近島嶼及轟炸核相關設施，但他尚未做出最終決定。

華爾街日報15日報導，美國官員表示，川普 總統連日聽取高階幕僚簡報後，傾向擴大美軍在伊朗 的軍事行動，選項包括加強空襲、派遣地面部隊奪取荷莫茲海峽 附近的伊朗島嶼，以及轟炸一處可能用於祕密核子活動的防護嚴密設施。

川普14日晚間在戰情室主持會議，討論動用美軍奪取哈格島（Kharg Island）及荷莫茲海峽沿岸其他領土，以及轟炸鎬山（Pickaxe Mountain）一座隧道群的可能性，該處與核計畫有關的地點尚未遭美國攻擊。擴大空襲伊朗境內更多目標，包括能源設施，也仍是可能選項。

官員表示，這是川普近日與多名資深官員一系列正式及非正式談話之一，參與者包括副總統范斯、國防部長赫塞斯、國務卿魯比歐及參謀首長聯席會議主席凱恩。

川普尚未就下一步戰事做出最終決定，並在私下及公開場合都堅稱，希望透過外交方式解決與伊朗的爭端。然而，經過美國數周軍事打擊，雙方也曾達成初步和平協議，伊朗仍未屈服於川普要求交出核原料庫存的要求。外交僵局促使川普要求幕僚提出新的升級方案，可能迫使伊朗投降，或至少承諾停止攻擊海峽內的商船。

川普近日坦率談及戰事，證實正在考慮新的軍事選項。儘管官員表示他傾向擴大行動，但仍可能改變主意；公開討論這些選項，也可能意在向伊朗施壓，迫使其重返談判桌。一些美國官員則表示，川普不願投入地面部隊，並曾多次收回公開提出的重大威脅，包括奪取哈格島及控制伊朗石油產業。

不過，華爾街日報指出，如果川普批准前述軍事方案，將使這場持續近5個月的戰爭進入最危險階段，使美國更深度捲入不斷擴大的中東衝突，可能推高汽油價格，也會讓共和黨期中選舉布局更複雜。