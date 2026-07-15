川普保留對伊軍事選項 官員：空襲為後續行動鋪路
AI重點
文章重點整理：
3名美國官員表示，美軍近期對伊朗發動一連串空襲，除了意在迫使伊朗重新開放荷莫茲海峽外，也希望在對伊朗採取更複雜的行動前，先行削弱伊朗軍事能力。
路透社報導，3名不具名的官員說，這些空襲實際上為川普總統提供更多軍事選項。川普上週末正式通知國會恢復對伊朗的軍事行動後，迄今仍未透露下一步計畫。
伊朗戰事如今已邁入第5個月，美伊先前達成旨在停止敵對行動、並為和平協議鋪路的諒解備忘錄破裂後，衝突持續延燒。
儘管美國與以色列2月28日聯手展開軍事行動以來，伊朗軍隊已遭遇重創，但德黑蘭仍保有一定程度的彈道飛彈、無人機及防空能力，也曾對航經的油輪及波斯灣鄰國發動攻勢。
美軍表示，最新一波空襲鎖定伊朗防空系統、沿岸雷達、飛彈與無人機設施，以及快艇等海上軍事資產。
其中一名官員指出，這些打擊行動目的在於削弱伊朗防禦能力，以備未來美軍奉命執行規模更大的軍事行動。
這名官員說：「這是在必要時為後續行動鋪路。」
國防部尚未立即回應置評要求。
軍事選項
路透社3月報導，美軍規劃多項軍事方案，包括向伊朗沿岸部署部隊，以更有效確保荷莫茲海峽安全。
官員當時也透露，川普政府曾討論派遣地面部隊前往伊朗石油出口主要樞紐哈格島（Kharg Island）；然而這類行動風險極高，因為伊朗可從本土發射飛彈及無人機攻擊該島。
川普昨天表示，他先前下令美軍避免攻擊哈格島上的石油基礎設施，但不排除進一步派遣地面部隊奪取該島的可能性。
川普也曾揚言攻擊伊朗的「鎬山」（Pickaxe Mountain）。鎬山位於納坦茲（Natanz）附近，是一處深埋地下的核設施。
華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）國防安全高級顧問坎西恩（Mark Cancian）表示，川普公開討論奪取哈格島等軍事選項，是一把雙面刃。
他說，這可能增加對伊朗的外交壓力，但「對軍方而言弊大於利，因為我們等於公開透露可能採取的軍事方向」。
戰術奏效 戰略仍陷僵局
部分國會議員等批評者認為，川普對伊朗的軍事行動雖在戰術層面取得成果，摧毀伊朗大部分傳統軍力及國防工業基礎，但在整體戰略上仍未能迫使德黑蘭讓步。
此外，這場衝突也使伊朗對荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的影響力達到前所未見的程度。荷莫茲海峽是全球約1/5原油運輸必經的戰略要道，即便傳統海軍已大致遭摧毀，伊朗仍可透過無人機、火箭等手段攻擊商船。
官員表示，這也促使川普政府內部就是否升高對伊朗軍事行動展開辯論。
華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）地緣戰略專家、前國防部政策顧問貝佑敏（Imran Bayoumi）則表示，川普近日接連發表強硬談話，主要目的是在談判中向伊朗施壓，並讓德黑蘭無法預測美軍的下一步行動。
官員指出，空襲一方面是要削弱伊朗防空、雷達與飛彈等能力，另一方面也是為後續更大規模行動預作準備，讓川普在必要時擁有更多軍事選項。 報導指出，曾討論向伊朗沿岸部署部隊以確保荷莫茲海峽安全，也提過派地面部隊前往哈格島，甚至曾揚言攻擊納坦茲附近的鎬山地下核設施。 因為美軍雖重創伊朗傳統軍力與國防工業，但德黑蘭仍保有飛彈、無人機與部分防空能力，且能威脅荷莫茲海峽商船，尚未被迫在戰略上讓步。
精華 FAQ
官員指出，空襲一方面是要削弱伊朗防空、雷達與飛彈等能力，另一方面也是為後續更大規模行動預作準備，讓川普在必要時擁有更多軍事選項。
報導指出，曾討論向伊朗沿岸部署部隊以確保荷莫茲海峽安全，也提過派地面部隊前往哈格島，甚至曾揚言攻擊納坦茲附近的鎬山地下核設施。
因為美軍雖重創伊朗傳統軍力與國防工業，但德黑蘭仍保有飛彈、無人機與部分防空能力，且能威脅荷莫茲海峽商船，尚未被迫在戰略上讓步。
上一則