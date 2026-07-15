油價站上86美元 美軍先空襲再封鎖伊朗港口 川普威脅下周炸電廠橋梁

美軍升高對伊朗軍事施壓。圖為美國兩棲突擊艦的黎波里號甲板上一架F-35B戰機正要起飛。（取材自美國海軍）

美國周二升高對伊朗 施壓，美軍先空襲伊朗目標，再恢復對伊朗港口的海上封鎖。川普 並警告，若德黑蘭拒絕重返談判，下周將攻擊發電廠、橋梁等基礎設施。市場擔憂中東衝突恐進一步衝擊全球能源供應，推升布蘭特原油盤中站上每桶86美元。

布蘭特原油期貨盤中一度上漲1.9%，報每桶86.35美元，美國西德州中級原油（WTI）也勁揚1.5%，報每桶80.55美元，反映市場持續為荷莫茲海峽 局勢計入風險溢價。

美軍中央司令部（CENTCOM）表示，美軍周二下午3時（美東時間）先對伊朗目標發動新一輪空襲，以削弱其攻擊荷莫茲海峽商船的能力；1小時後，再恢復對伊朗港口及沿海地區的海上封鎖。

CENTCOM司令古柏（Brad Cooper）表示，伊朗過去7天蓄意攻擊平民並襲擊7艘商船，造成約12名船員死亡、失蹤或受傷，美軍因此持續空襲相關軍事目標。

美國總統川普接受福斯新聞訪問時表示，對伊朗的軍事行動將持續，直到他決定停止。除非伊朗重返談判，否則下周將把攻擊範圍擴大至發電廠、橋梁等基礎設施，能源設施則會留到最後。他並透露，美方談判代表已向伊朗傳話「最好達成協議」，否則將「一無所有」，但坦言不知道德黑蘭是否會接受。

川普已宣布放棄前一天提出、向所有通過荷莫茲海峽的船隻收取相當於貨物價值20%補償費的構想。他改口，將由波斯灣國家透過對美投資與貿易合作取代收費。他先前的收費計畫遭航運業強烈反對，聯合國國際海事組織（IMO）也表示，強制向通過國際水道的船隻收費違反國際法。

川普表示，沙烏地阿拉伯、阿聯、卡達、巴林及科威特等國領袖都向他表示，希望改以其他方式處理，不要收取過境費。不過截至目前，各國尚未公布任何新增對美投資計畫。

除軍事壓力外，美國也同步擴大金融制裁。財政部周二宣布制裁德黑蘭石油航運大亨沙姆哈尼（Mohammad Hossein Shamkhani）的網絡，以及超過50個相關實體，包括航運公司、船舶、數位錢包與個人；另凍結據稱與伊朗央行有關、總額逾1.3億美元的數位資產。財長貝森特表示，美方正切斷支撐伊朗政權的金融網路，阻止其繼續威脅全球航運安全。

美國與伊朗於6月17日簽署臨時諒解備忘錄後，一度規劃讓伊朗逐步重返全球能源市場，包括允許部分石油出口恢復，並曾表示伊朗將改以美元開立石油交易發票。但隨著荷莫茲海峽商船接連遇襲，美方7月8日撤銷伊朗新增石油出口豁免，兩天後再宣布制裁最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）的資金網絡，如今更恢復海上封鎖，顯示雙方已回到全面施壓與報復的局面。

伊朗革命衛隊則表示，已攻擊兩艘關閉船舶自動識別系統（AIS）的超級油輪，但未公布船名；阿聯國營石油公司ADNOC證實，旗下兩艘油輪在荷莫茲海峽遭飛彈擊中，造成1名船員死亡、多人受傷。船舶追蹤業者指出，自上周戰火再起後，荷莫茲海峽船流明顯下滑。不過，美國能源部表示，周日仍有約850萬桶原油經由荷莫茲海峽運輸，顯示實際供應尚未中斷，但市場已開始重新反映衝突升高帶來的供應風險。