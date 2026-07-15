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加薩青年已厭倦政治 戰後重建歐洲允提供9億歐元

編譯中心／綜合14日電
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歐盟13日表示，歐洲捐助方承諾提供約9億歐元協助加薩戰後初期重建工作：圖為加薩走...
歐盟13日表示，歐洲捐助方承諾提供約9億歐元協助加薩戰後初期重建工作：圖為加薩走廊南部汗尤尼斯的一座清真寺，避難的巴勒斯坦婦女14日正在烹飪。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：歐盟與多國捐助方承諾近9億歐元，支援加薩初期重建。
  • 重點二：資金將用於清理瓦礫、修復供水與衛生等基本公共服務。
  • 重點三：加薩青年盼先活下去與恢復就業，對政治與哈瑪斯失望。

歐洲聯盟（EU）13日表示，歐洲捐助方已承諾提供約9億歐元（約10.28億美元），以協助飽受戰火摧殘的加薩進行初期重建工作。

中央社引述法新社報導，歐洲聯盟執行委員會負責地中海政策的執委蘇卡（Dubravka Suica）在布魯塞爾舉行的捐助方會議開始時宣布，援助總額「接近9億歐元」。蘇卡表示：「我們現在需要當地具備必要條件，才能讓援助真正送達加薩人民手中。」

官員表示，這筆資金包括先前承諾提供的援助款項，將用於清理以色列毀滅性軍事行動留下的瓦礫，及重建供水、衛生設施等基本服務。

歐盟表示：「比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、義大利、荷蘭、挪威、西班牙、瑞典及瑞士政府，以及歐盟執委會與歐洲投資銀行（EIB）均參與這項援助計畫。」

歐盟表示，蘇卡近日訪問以色列期間，已就加薩兩項大型水資源與廢棄物管理計畫的後續執行，與以色列當局達成共識。

蘇卡表示，捐助方「希望先展開所謂的初期重建工作，重要的是向外界展現我們投入重建的決心。」但她強調：「要展開真正的重建工作，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）必須先解除武裝。」

另一方面，巴勒斯坦伊斯蘭武裝組織哈瑪斯（Hamas）日前宣布解散統治加薩近20年的行政機構，為新行政委員會接管鋪路。住在加薩難民區的青年米克達（Ahmed Miqdad）表示，第一反應是如釋重負，但也擔憂伴隨新的混亂與安全真空。

他坦言哈瑪斯早就該放棄治理，這一代青年因封鎖、戰爭與高達7成的失業率付出極大代價，並反省「口號無法建立國家，也無法解決飢餓問題」。

米克達指出，多數加薩青年對哈瑪斯已深感失望。對於未來由巴勒斯坦自治政府或美國支持的委員會接手，民眾在極度匱乏下抱持「先讓我們活下去」的態度，期盼能藉此解除封鎖並與世界接軌。米克達強調，現在99%的加薩青年只關心重建，每天思考如何找到住房、學業與工作，政治已成奢求。

精華 FAQ

  • 歐洲聯盟表示，歐洲捐助方已承諾提供約9億歐元，折合約10.28億美元，用於加薩戰後的初期重建與緊急修復工作。

  • 資金將優先用於清理以色列軍事行動留下的瓦礫，並重建供水、衛生設施等基本服務，讓加薩居民先恢復最低生活條件。

  • 許多加薩青年對哈瑪斯深感失望，更在意住房、學業與工作等生存問題，認為口號無法解決飢餓與失業，重建才是當務之急。

加薩 以色列 歐盟

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