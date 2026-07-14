對抗伊朗 美國支持伊拉克至敘利亞輸油管繞過荷莫茲海峽

川普總統14日在白宮會見伊拉克總理柴迪(左)，表示將宣布「大規模」新石油合作項目。(美聯社)

美國正在推動一項將伊拉克 石油輸送至敘利亞 的輸油管談判；這個輸油管計畫將避開荷莫茲海峽，以削弱伊朗 未來對全球能源供應的影響力。川普總統14日在白宮會見伊拉克總理柴迪(Ali al-Zaidi)，表示將在本周或下周宣布「大規模」新石油合作項目。

彭博報導，知情人士透露，美國的敘利亞和伊拉克問題特使巴瑞克(Thomas Barrack)已召集兩國官員及美國石油巨頭雪佛龍(Chevron Corp.）在內的多家企業舉行會談，討論重建已關閉20多年、自伊拉克石油重鎮基爾庫克(Kirkuk)至敘利亞西海岸巴尼亞斯港(Baniyas)的輸油管道。

國務院官員證實，美國政府支持伊拉克和敘利亞透過修復兩國之間的輸油管道，加強貿易往來，並希望美國公司能為管道建設扮演一定角色。

過去一周中東緊張局勢升級，更加凸顯尋找荷莫茲海峽長期替代方案的必要性。荷莫茲海峽在戰爭期間大都處於關閉狀態，造成史上最嚴重能源供應中斷，重創地區經濟。伊拉克和科威特等國家正在研究，能否效法阿聯酋和沙烏地阿拉伯成功經驗，利用多年前建造的輸油管線，繞過荷莫茲海峽輸送部分石油。

位於地中海沿岸的巴尼亞斯港擁有敘利亞全國最大煉油廠，正逐漸成為接收伊拉克原油的先鋒，也可望成為通往全球市場的出口門戶。知情人士透露，雪佛龍、法國能源巨擘道達爾能源(TotalEnergies SE)、總部位於洛杉磯的私募股權創投公司TI Capital及卡達的UCC控股公司(UCC Holding)，近幾周一直在就擴大敘利亞成為出口樞紐一事磋商。

不過，這條伊拉克敘利亞輸油管路線，可能經過伊拉克西部安巴爾省(Anbar)和敘利亞東部，伊斯蘭國(Islamic State，ISIS)殘餘勢力仍在那裡活躍；任何投資都將押注於敘利亞這個新生政府能否在長期內戰後穩定局勢。