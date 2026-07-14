伊朗雙線反擊 飛彈襲美軍基地衛星影像曝 國會提「荷莫茲戰略法案」

伊朗國營的英語新聞電視台14日在社群平台X公布伊朗打擊約旦哈桑王子空軍基地的衛星影響。（取材自@PressTV在X的影音）

半島電視台報導，伊朗 伊斯蘭革命衛隊14日針對美軍展開新一波攻擊行動，鎖定打擊美軍在約旦的一座空軍基地，以及巴林境內美國第五艦隊總部等。同時，伊朗國會國家安全委員會已提出一項專門管理荷莫茲海峽 安全的戰略法案，並示警德黑蘭將堅定捍衛自身紅線。

伊朗國會國家安全委員會主席阿吉齊（Ebrahim Azizi）在社群平台X表示：「伊朗昨晚擊落美國無人機之際，伊朗國會正式提出《荷莫茲海峽與波斯灣安全及永續發展戰略行動》法案。」

他強調：「伊朗將堅定捍衛自身紅線，尤其是在荷莫茲海峽的管理問題上」，並補充這只是第一步，更多措施將陸續推出。

另一方面，伊朗伊斯蘭革命衛隊14日接連發布3份聲明，證實展開新一波報復攻擊。

革命衛隊海軍表示，已打擊巴林境內多座武器支援倉庫、衛星通訊中心、美軍住宿設施及軍用雷達系統，並宣稱相關目標均遭摧毀。

革命衛隊另稱，航太部隊以飛彈與無人機攻擊美國第五艦隊總部，造成當地燃料儲存設施起火，並擊中1套愛國者飛彈雷達、第五艦隊空中管制雷達，以及反火箭、火砲與迫擊砲系統的預警雷達。

革命衛隊同時表示，航太部隊也以彈道飛彈攻擊約旦哈桑王子空軍基地（Prince Hassan Air Base）內的關鍵設施及美軍駐紮地點。伊朗軍方並在社群平台X公布該基地遇襲後的衛星影像，不過根據影片，基地遇襲後的標注日期為7月12日。

革命衛隊並指稱，該基地今年2月曾被用於發動一場攻擊，造成伊朗南部一所學校遭襲。不過，相關說法目前尚未獲美國、約旦或巴林方面證實。

稍早，阿聯國防部表示，2艘阿聯油輪遭伊朗飛彈擊中，造成1名印度籍船員死亡、8人受傷。

Satellite footage shows the aftermath of Iranian strikes on Jordan's Prince Hassan Air Base.



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