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伊朗雙線反擊 飛彈襲美軍基地衛星影像曝 國會提「荷莫茲戰略法案」

編譯盧思綸／即時報導
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伊朗國營的英語新聞電視台14日在社群平台X公布伊朗打擊約旦哈桑王子空軍基地的衛星...
伊朗國營的英語新聞電視台14日在社群平台X公布伊朗打擊約旦哈桑王子空軍基地的衛星影響。（取材自@PressTV在X的影音）

半島電視台報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊14日針對美軍展開新一波攻擊行動，鎖定打擊美軍在約旦的一座空軍基地，以及巴林境內美國第五艦隊總部等。同時，伊朗國會國家安全委員會已提出一項專門管理荷莫茲海峽安全的戰略法案，並示警德黑蘭將堅定捍衛自身紅線。

伊朗國會國家安全委員會主席阿吉齊（Ebrahim Azizi）在社群平台X表示：「伊朗昨晚擊落美國無人機之際，伊朗國會正式提出《荷莫茲海峽與波斯灣安全及永續發展戰略行動》法案。」

他強調：「伊朗將堅定捍衛自身紅線，尤其是在荷莫茲海峽的管理問題上」，並補充這只是第一步，更多措施將陸續推出。

另一方面，伊朗伊斯蘭革命衛隊14日接連發布3份聲明，證實展開新一波報復攻擊。

革命衛隊海軍表示，已打擊巴林境內多座武器支援倉庫、衛星通訊中心、美軍住宿設施及軍用雷達系統，並宣稱相關目標均遭摧毀。

革命衛隊另稱，航太部隊以飛彈與無人機攻擊美國第五艦隊總部，造成當地燃料儲存設施起火，並擊中1套愛國者飛彈雷達、第五艦隊空中管制雷達，以及反火箭、火砲與迫擊砲系統的預警雷達。

革命衛隊同時表示，航太部隊也以彈道飛彈攻擊約旦哈桑王子空軍基地（Prince Hassan Air Base）內的關鍵設施及美軍駐紮地點。伊朗軍方並在社群平台X公布該基地遇襲後的衛星影像，不過根據影片，基地遇襲後的標注日期為7月12日。

革命衛隊並指稱，該基地今年2月曾被用於發動一場攻擊，造成伊朗南部一所學校遭襲。不過，相關說法目前尚未獲美國、約旦或巴林方面證實。

稍早，阿聯國防部表示，2艘阿聯油輪遭伊朗飛彈擊中，造成1名印度籍船員死亡、8人受傷。

▲ 影片來源：X平台＠PressTV（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

精華 FAQ

  • 內文指出，伊朗革命衛隊鎖定約旦哈桑王子空軍基地，以及巴林境內的美國第五艦隊總部等目標，並宣稱以飛彈與無人機同步打擊，多處設施遭破壞。

  • 伊朗國會國家安全委員會提出《荷莫茲海峽與波斯灣安全及永續發展戰略行動》法案，意在專門管理荷莫茲海峽安全，並宣示德黑蘭將堅守自身紅線。

  • 伊朗聲稱擊中第五艦隊雷達、燃料設施與約旦基地關鍵目標，但美國、約旦、巴林均未證實；另稱阿聯油輪遭飛彈擊中、1名印度籍船員死亡，也待進一步查證。

伊朗 荷莫茲海峽

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