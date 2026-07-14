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紐時：以色列摩薩德布局多年 美以屬意的伊朗接班人現身哈米尼葬禮

編譯張佑生／即時報導
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紐約時報5月19日曾報導，以色列及美國曾在2月底開始轟炸伊朗之前，計畫扶植伊朗強硬派前總統阿馬丁加德（Mahmoud Ahmadinejad）上台，但這項計畫後來未能實現。紐時13日詳細披露以色列情報單位摩薩德選上阿馬丁加德接班的過程，這位前總統日前現身伊朗前最高領袖哈米尼的送葬行列。對一般人來說，阿馬丁加德在任期間多次呼籲消滅以色列，也曾否認納粹大屠殺，以色列竟屬意他接掌伊朗政權，讓人意外。

紐時指出，2024年初，匈牙利布達佩斯一所大學接到政府高層要求，舉辦一場氣候變遷會議，並邀請一位意外來賓：伊朗前總統阿馬丁加德（Mahmoud Ahmadinejad）。紐時披露，這場會議其實只是幌子，目的是讓阿馬丁加德與以色列情報人員祕密會談。

阿馬丁加德過去是伊朗最鮮明的強硬派政治人物之一。他在2005年至2013年擔任總統期間，推動伊朗重啟鈾濃縮計畫，多次呼籲消滅以色列，也曾否認納粹大屠殺。以色列竟試圖把這樣的人培養成情報資產，甚至作為日後伊朗政權更替時可扶植的新領袖，成為這起祕密行動最戲劇化之處。

根據美國與伊朗官員說法，阿馬丁加德2024年與2025年兩度赴布達佩斯，都是以色列多年布局的一部分。時任摩薩德局長巴尼亞（David Barnea）甚至親自前往匈牙利與他會面。摩薩德隨後也通知美國中央情報局，表示已與阿馬丁加德接觸。

以色列看上的，是阿馬丁加德與伊朗政權逐漸惡化的關係。離任後，他多次被擋在總統大選之外，也開始淡化過去反以色列言論，批評伊朗安全部隊鎮壓抗議，指控統治階層貪腐。他更換穿著、修整鬍鬚、學英文，試圖塑造更溫和的形象。

這項計畫在今年2月底美以對伊朗開戰初期達到高峰。以色列空襲阿馬丁加德位於德黑蘭的住處後，一輛黑色標緻轎車據稱將他從混亂現場帶走，送往伊朗境內一處安全屋。行動目標是啟動推翻伊朗現政權、扶植阿馬丁加德上台的計畫。

但整體計畫失敗了。知情人士說，阿馬丁加德對這場倉促的撤離行動感到不滿，也似乎對以色列扶植他重返權力的計畫感到幻滅。他後來在情況不明下離開安全屋，直到7月6日才短暫出現在哈米尼送葬隊伍中。伊朗官員說，他目前由革命衛隊情報單位掌控，處於軟禁狀態。

這場「伊朗宮鬥」的荒謬感在於，阿馬丁加德曾是反以色列象徵，如今卻被以色列視為可利用的裂縫。紐時報導也指出，以色列更廣泛的政權更替計畫還包括訓練伊朗庫德族反對派，試圖從伊拉克北部進入伊朗西部，但這條線從未真正展開。

對以色列來說，這起行動顯示打擊伊朗不只靠空襲、暗殺或破壞核設施，也包括試圖撬動伊朗內部權力裂痕。對伊朗來說，阿馬丁加德案則凸顯後哈米尼時代的不安：舊強人、革命衛隊、外國情報機構與政權更替想像，全都被捲進這場戰爭的暗處。

精華 FAQ

  • 因他雖曾是強硬反以象徵，但卸任後與政權漸行漸遠，淡化激進言論、批評鎮壓與貪腐，且試圖塑造較溫和形象，讓以色列認為可被利用。

  • 紐時指，摩薩德以布達佩斯一場氣候會議作掩護，安排他赴匈牙利參會並秘密會談，2024年與2025年兩度接觸後，還向CIA通報相關進展。

  • 在2月底美以對伊朗開戰初期，雖一度安排撤離並希望借亂局推動政權更替，但阿馬丁加德對行動不滿且幻滅，最終離開安全屋後下落不明，後疑遭革命衛隊控制。

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