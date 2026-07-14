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美軍伊朗戰爭7月首傳死亡 海軍飛行員墜機不治 開戰累計14死414傷

編譯盧思綸／即時報導
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美軍導向飛彈驅逐艦「麥可墨菲號」6月10日在未公開地點發射戰斧飛彈。（路透）
美軍導向飛彈驅逐艦「麥可墨菲號」6月10日在未公開地點發射戰斧飛彈。（路透）

美聯社報導，美軍在伊朗戰爭中的死亡人數已增至14人，另有414人受傷。最新新增死者是一名美國海軍飛行員，他搭乘的直升機7月1日在阿拉伯海失事，成為美軍進入7月後首起死亡案例。

美國中央司令部發言人霍金斯上尉（Tim Hawkins）表示，截至7月13日，共有414名美軍在這場衝突中受傷，其中多數傷員遭受創傷性腦損傷。

美國海軍最初將7月1日的阿拉伯海直升機事故描述為緊急降落，並表示「沒有跡象顯示這起緊急事故是由敵對行動造成」。機上其餘3名水兵在事故發生後不久獲救。

五角大廈最新戰爭傷亡統計將這起事故列為7月新增的1起非敵對行動死亡案例。這也是自3月戰爭爆發初期、13名美軍在不同事件中喪生以來，美軍首度再傳死亡。

戰爭爆發初期，伊朗無人機攻擊美軍位於科威特的一處指揮中心，造成6名士兵死亡。其後，1名士兵在沙烏地阿拉伯蘇丹王子空軍基地遇襲受傷，治療逾一周後不治；另有6名軍人因一架支援美軍對伊朗作戰的KC-135空中加油機在伊拉克墜毀而喪生。

美軍最新傷員名單還包括1名於13日新增的空軍人員。美國與伊朗近期已恢復相互攻擊，但目前不清楚這名空軍人員的傷勢是否與新一輪衝突有關。

精華 FAQ

  • 截至7月13日，美軍在這場衝突中的死亡人數增至14人，另有414人受傷；其中多數傷員被通報為創傷性腦損傷。

  • 新增死者是一名美國海軍飛行員，他搭乘的直升機於7月1日在阿拉伯海失事。美軍最初稱為緊急降落，後來被列為非敵對行動死亡。

  • 戰爭初期已有13名美軍喪生，包括科威特指揮中心遭無人機攻擊的6人、沙烏地基地受傷後不治的1人，以及KC-135加油機在伊拉克墜毀造成的6人。

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