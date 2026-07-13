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「川普說得對」伊朗外長贊同收荷莫茲保護費：我們將公平收費

編譯盧思綸／即時報導
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伊朗外長阿拉奇6月底出訪巴格達與伊拉克外長會晤。(美聯社)
伊朗外長阿拉奇6月底出訪巴格達與伊拉克外長會晤。(美聯社)

美國總統川普13日預告恢復對伊朗的海上封鎖，並揚言向通過荷莫茲海峽的船隻收取20%保護費。伊朗外長阿拉奇同日順勢反擊，稱川普主張提供安全航行保障應獲補償「完全正確」，但強調伊朗才是海峽的守護者，還表示美方開出的20%費率太高，伊朗收費將更公平。

川普表示，美國可能接管荷莫茲海峽，成為這條全球能源運輸要道的「守護者」，而且應由其他國家支付費用。他之後更在真實社群發文宣布，美國將恢復對伊朗的海上封鎖，同時對通過海峽的符合資格貨物徵收20%的通行費，以支付維護航道安全所需的成本。

政治新聞網Axios引述一名波灣地區高層消息人士透露，美國未就海峽收費一事與區域盟友討論。

另一方面，伊朗外長阿拉奇在社群平台發文，引述川普說法為伊朗對海峽船舶收費背書。

阿拉奇表示：「美國總統說得完全正確。無論是誰為商船安全通過荷莫茲海峽提供保障，都應該為這項服務獲得補償。」他強調，伊朗一直是海峽的守護者，未來也將永遠如此。

阿拉奇接著說：「當然，20%太高了。伊朗將公平收費。」

與親伊朗「抵抗軸心」關係密切的黎巴嫩馬雅丁電視台（Al Mayadeen TV）引述一名伊朗安全官員宣稱，伊朗仍掌控荷莫茲海峽，若美國繼續挑釁行為，伊朗將升高回應力道。

這名伊朗官員告訴馬雅丁電視台：「荷莫茲海峽的安全與管理，取決於伊朗的意志，而非川普貼文或軍艦的存在。」

精華 FAQ

  • 川普表示美國可能成為荷莫茲海峽的守護者，並對通過該海峽、符合資格的貨物徵收20%通行費，用以支付維護航道安全的成本，同時宣稱要恢復對伊朗的海上封鎖。

  • 阿拉奇以川普的說法反擊，表示「誰提供商船安全通過的保障，就應獲得補償」這點完全正確，但他強調伊朗一直是海峽守護者，並稱20%太高，伊朗會以更公平的方式收費。

  • 與親伊朗陣營關係密切的媒體引述安全官員稱，荷莫茲海峽的安全與管理取決於伊朗意志，不在川普貼文或軍艦存在，若美國持續挑釁，伊朗將進一步升高回應力道。

川普 伊朗 荷莫茲海峽

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