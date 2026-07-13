川普下令重啟對伊朗海上封鎖 美軍預告14日下午行動
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美國總統川普下令要重啟在荷莫茲海峽上對伊朗的封鎖，美國中央司令部（CENTCOM）13日指出，美軍將在美東時間14日下午4時封鎖進出伊朗港口的海上交通。
中央司令部指出，美軍將封鎖任何進出伊朗港口的船隻，以及沿海地區；美軍將繼續支持區域水域的的交通，不讓船隻違反海上封鎖。
中央司令部表示，美軍是重啟在4月13日至6月18日對伊朗的海上封鎖，美軍在此期間重新指引逾140艘願意配合指令的船隻，同時也禁止9艘不願配合的船隻，並允許讓50艘人道救助的船隻通過。
川普下令重啟的是針對伊朗的海上封鎖，重點是限制進出伊朗港口與周邊沿海地區的船隻航行，以加強海上壓制與管制。 美國中央司令部表示，美軍將在美東時間14日下午4時開始封鎖進出伊朗港口的海上交通，並同步管制相關沿海區域的船隻往來。 中央司令部指出，先前4月13日至6月18日期間，美軍曾重新指引逾140艘配合指令的船隻，禁止9艘不配合船隻，並讓50艘人道救助船通過。
精華 FAQ
川普下令重啟的是針對伊朗的海上封鎖，重點是限制進出伊朗港口與周邊沿海地區的船隻航行，以加強海上壓制與管制。
美國中央司令部表示，美軍將在美東時間14日下午4時開始封鎖進出伊朗港口的海上交通，並同步管制相關沿海區域的船隻往來。
中央司令部指出，先前4月13日至6月18日期間，美軍曾重新指引逾140艘配合指令的船隻，禁止9艘不配合船隻，並讓50艘人道救助船通過。
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