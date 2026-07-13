我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多免費試吃 一小口背後藏高明行銷術

舊金山今年租房空置率 低於紐約

伊朗報復攻擊中東多地 荷莫茲海峽誰說了算 成衝突引爆點

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
伊朗對波灣多地展開報復攻擊。圖為美國中央司令部公布，稍早對伊朗發動空襲期間的飛彈...
伊朗對波灣多地展開報復攻擊。圖為美國中央司令部公布，稍早對伊朗發動空襲期間的飛彈發射畫面。(路透)

美國與伊朗衝突周一進一步擴大。伊朗宣稱攻擊科威特、巴林及約旦等地與美軍有關的軍事基地。

美伊雖在數周前簽署60天諒解備忘錄（MoU），但雙方對內容解讀南轅北轍。伊朗認為它有權決定哪些船隻可通過荷莫茲海峽；美國則主張海峽應維持自由航行。這項根本分歧如今已成為新一輪軍事衝突的核心，也阻礙區域國家推動和平斡旋。

根據伊朗媒體與半島電視台，伊朗革命衛隊宣布對美軍展開新一波報復行動。隨後，伊朗正規軍也表示，針對區域內美軍基地的無人機攻擊仍在持續，並稱已對駐科威特美軍發動「具破壞性的無人機」攻擊。

伊朗表示，攻擊目標包括科威特Ali Al Salem基地，宣稱摧毀燃料儲槽及愛國者防空系統，並擊中附近Ahmad Al Jaber空軍基地雷達設施。伊朗正規軍另表示，無人機攻擊目標包括防空與飛彈系統、碉堡及支援掩體等設施。不過，科威特軍方和美軍均未證實相關損失。

伊朗也表示，飛彈與無人機攻擊約旦Prince Hassan空軍基地，擊中燃料儲槽及武器庫。另稱第二波攻擊擊中巴林Sheikh Isa基地，當地響起空襲警報。

美國第五艦隊司令部設於巴林，但並非位於Sheikh Isa基地；該基地過去曾供美軍航空器及軍事行動使用。

此前，美國中央司令部（CENTCOM）表示，美軍周日完成另一波對伊朗攻擊，出動戰機、軍艦、自殺式無人機及無人艇，打擊數十個軍事目標，包括防空系統、沿岸雷達、飛彈與無人機設施，以及快艇等。

CENTCOM在聲明中表示：「荷莫茲海峽是全球貿易的重要海上通道，伊朗並不控制它。」

儘管戰事持續升高，區域外交並未中斷。卡達日前派遣代表團前往伊朗，阿曼也持續與伊朗談判，希望就荷莫茲海峽管理方式尋求共識，巴基斯坦同樣參與協調。

美國智庫昆西研究所（Quincy Institute for Responsible Statecraft）執行董事、伊朗問題專家Trita Parsi表示，6月16日簽署的諒解備忘錄為了盡快達成協議，部分條文刻意保留模糊空間，如今卻成為雙方衝突焦點。他認為，美伊都無法靠軍事行動改變現實，這一輪戰事結束後，雙方仍可能重返談判桌，並體認唯有妥協才能化解危機。

精華 FAQ

  • 伊朗宣稱攻擊科威特Ali Al Salem基地、約旦Prince Hassan空軍基地與巴林Sheikh Isa基地，並稱擊中燃料儲槽、雷達與防空系統，但美軍與科威特未證實損失。

  • 伊朗認為自己有權決定哪些船隻可通過荷莫茲海峽，美國則主張必須維持自由航行。這項根本分歧已影響軍事對抗，也讓區域國家斡旋更困難。

  • 卡達已派代表團前往伊朗，阿曼持續就海峽管理與伊朗談判，巴基斯坦也參與協調。分析人士認為，雙方最終仍可能回到談判桌尋求妥協。

伊朗 荷莫茲海峽

上一則

東京淪俄諜樂園 俄航辦事處成敏感零件、技術採購掩護平台

延伸閱讀

伊朗大反攻嗆「放馬過來」狂轟4國美軍基地

伊朗大反攻嗆「放馬過來」狂轟4國美軍基地
川普嗆20比1還擊 伊朗回「你打我就打」 巴林及科威特美軍基地傳遇襲

川普嗆20比1還擊 伊朗回「你打我就打」 巴林及科威特美軍基地傳遇襲
美軍再轟伊朗 一周內第五輪 荷莫茲海峽商船再遇襲 美方隨即報復空襲

美軍再轟伊朗 一周內第五輪 荷莫茲海峽商船再遇襲 美方隨即報復空襲
川普下令報復伊朗攻擊荷莫茲商船 美軍發動本周第3波空襲

川普下令報復伊朗攻擊荷莫茲商船 美軍發動本周第3波空襲

熱門新聞

哈利王子檔案照。（美聯社）

哈利返英期間住白金漢宮？英王室：撤回邀請

2026-07-06 08:47
國泰航空。(路透)

港國泰客機在羅馬尼亞上空一度失聯 北約派戰機識別

2026-07-08 13:48
伊朗戈勒斯坦省一座屬於「一帶一路」中伊鐵路走廊(China-Iran rail corridor)的鐵路橋遭擊中。(路透)

美伊衝突急遽升級 革命衛隊多人陣亡 中伊鐵路遭擊中

2026-07-09 14:08
英國哈利王子正在倫敦。(美聯社)

哈利王子告「每日郵報」母公司大挫敗 97項指控全駁回

2026-07-07 13:40
人妻在蒸氣室內大膽朝小鮮肉伸手；示意圖。(取材自pexels/Pavel Danilyuk)

37歲人妻三溫暖內「摸18歲少男私處」 丈夫面前被逮捕

2026-06-29 00:27
為確保日本皇族人數而提出的「皇室典範」修正案，在今天的眾議院全體會議上，已以多數贊成票通過，順利送交參議院。圖為2022年日本天皇一家新年祝賀。（美聯社）

日本修法定案 皇族養子兒可當天皇、女性婚後可保皇籍

2026-07-11 02:25

超人氣

更多 >
「不是白人，在美國就像二等公民」灣區媽媽選擇返台定居

「不是白人，在美國就像二等公民」灣區媽媽選擇返台定居
下一屆適逢世界盃100周年 史無前例有6個主辦國

下一屆適逢世界盃100周年 史無前例有6個主辦國
挪威止步世足8強 瑟洛特不傳球給哈蘭德遭網友砲轟

挪威止步世足8強 瑟洛特不傳球給哈蘭德遭網友砲轟
接到詐騙電話 華男只問一個問題 對方瞬間「露餡」

接到詐騙電話 華男只問一個問題 對方瞬間「露餡」
葛理漢猝逝 川普：昨晚我接到他的最後來電

葛理漢猝逝 川普：昨晚我接到他的最後來電